Названо найбільш заміновану область України
Херсонська область серед усіх деокупованих територій України виявилася найбільше замінованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Національної поліції Ігоря Клименка.
Як зазначає Клименко, саперні підрозділи поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області і вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.
"Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів", - підкреслив очільник Нацполіції.
При цьому він наголосив, що присутність поліцейських підрозділів у Херсонській області стала можливою саме внаслідок ефективної роботи вибухотехнічних груп.
"Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах країни. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І нам потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку", - зауважив голова Нацполіції.
За його даними, на звільнених територіях регіону поновлено роботу семи підрозділів поліції, з них чотири - у самому Херсоні. Загалом у місті несуть службу 850 поліцейських.
Крім того, працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх посіпак. Наразі таких у Херсонській області зафіксовано 578.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що, втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували абсолютно все, навіть дитячі іграшки.
Крім того, російські загарбники, відступаючи з Харківської області, залишили мінний коридор.
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