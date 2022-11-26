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Названа наиболее заминированная область Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 26 ноября 2022 18:22
Названа наиболее заминированная область Украины Фото: наиболее заминированной областью стала Херсонская (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Херсонская область среди всех деоккупированных территорий Украины оказалась наиболее заминированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Как отмечает Клименко, саперные подразделения полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов.

"Благодаря работе пиротехников удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней", - подчеркнул глава Нацполиции.

При этом он отметил, что присутствие полицейских подразделений в Херсонской области стало возможным именно в результате эффективной работы взрывотехнических групп.

"Многие люди эвакуируются, чтобы найти убежище в более спокойных регионах страны. Но и многие горожане остаются в своих домах. И нам нужно обеспечить им максимально возможную безопасность", - заметил глава Нацполиции.

По его данным, на освобожденных территориях региона возобновлена работа семи подразделений полиции, из них четыре - в самом Херсоне. В общей сложности в городе несут службу 850 полицейских.

Кроме того, работают специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их приспешников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, убегая из Херсона, российские оккупанты минировали абсолютно все, даже детские игрушки.

Кроме того, российские захватчики, отступая из Харьковской области, оставили минный коридор.

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