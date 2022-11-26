Названа наиболее заминированная область Украины
Херсонская область среди всех деоккупированных территорий Украины оказалась наиболее заминированной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Игоря Клименко.
Как отмечает Клименко, саперные подразделения полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов.
"Благодаря работе пиротехников удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней", - подчеркнул глава Нацполиции.
При этом он отметил, что присутствие полицейских подразделений в Херсонской области стало возможным именно в результате эффективной работы взрывотехнических групп.
"Многие люди эвакуируются, чтобы найти убежище в более спокойных регионах страны. Но и многие горожане остаются в своих домах. И нам нужно обеспечить им максимально возможную безопасность", - заметил глава Нацполиции.
По его данным, на освобожденных территориях региона возобновлена работа семи подразделений полиции, из них четыре - в самом Херсоне. В общей сложности в городе несут службу 850 полицейских.
Кроме того, работают специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их приспешников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.
Ранее РБК-Украина сообщало, что, убегая из Херсона, российские оккупанты минировали абсолютно все, даже детские игрушки.
Кроме того, российские захватчики, отступая из Харьковской области, оставили минный коридор.
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