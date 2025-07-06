Названо мінімальну температуру в річці, щоб купатися та не застудитися

При якій температурі можна купатися у водоймі?

Більшість експертів сходяться на думці, що оптимальною температурою для тривалого купання у відкритих водоймах вважається 22-24°C і вище. При такій температурі ризик переохолодження мінімальний, і ви можете насолоджуватися плаванням без страху за своє здоров'я.

Але що робити, якщо вода трохи прохолодніша? Фахівці з безпеки радять керуватися такими показниками:

20-22°C

Це мінімально допустима температура для купання дорослої здорової людини. При такій температурі води час перебування у воді має бути обмеженим до 10-15 хвилин. Це ідеально для короткого занурення та освіження. Довше перебування може призвести до переохолодження та стресу для організму.

17-19°C

Така вода вважається прохолодною. Купатися в ній можна лише тренованим людям, які звикли до холодної води. Занурення має бути коротким – не більше 5-7 хвилин. Для неподготовленої людини це може бути небезпечно, оскільки викликає сильне звуження судин.

Нижче 17°C

Це екстремально холодна вода. Купання у ній може призвести до "холодного шоку", спазму судин та серцевого нападу, особливо у людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Така вода придатна лише для досвідчених "моржів" і не рекомендована для звичайного відпочинку.

Чому температура води має таке значення?

Наше тіло має температуру близько 36,6°C, і при контакті з холодною водою воно починає швидко втрачати тепло.

Терморегуляція

Коли ми занурюємося в холодну воду, організм включає захисні механізми. Судини звужуються, щоб зменшити втрату тепла, що призводить до підвищення артеріального тиску. Це може бути небезпечно для людей з гіпертонією або іншими серцевими захворюваннями.

М'язові спазми

Різкий перепад температур може викликати мимовільний спазм м'язів, що може бути особливо небезпечно під час плавання і призвести до судом.

Імунний стрес

Переохолодження є стресом для імунної системи. Воно знижує її здатність боротися з вірусами та бактеріями, що збільшує ризик застуди, ГРВІ, ангіни та інших інфекційних захворювань.

Особливі рекомендації для дітей та літніх людей

Для дітей, чия терморегуляція ще не досконала, та для літніх людей, чий організм слабше реагує на перепади температур, вимоги до температури води значно вищі.

Діти

Для малюків вода має бути не нижче 24°C. Тривалість купання – до 15 хвилин, а потім дитину слід одразу витерти та одягнути.

Літні люди

Їм слід обирати воду не нижче 23-24°C, а час перебування у воді обмежити. Перед зануренням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, особливо при наявності хронічних захворювань.