Названо 5 небезпек купання у відкритих водоймах, про які ви не здогадувалися

Купання у відкритих водоймах, попри всю свою привабливість, несе в собі ризики для здоров'я та життя, які важливо враховувати

Інфекційні захворювання

Відкриті водойми, особливо ті, що розташовані поблизу населених пунктів або сільськогосподарських угідь, можуть бути джерелом небезпечних інфекцій. Дощові стоки, сільськогосподарські відходи та каналізаційні викиди (навіть невеликі та невидимі для ока) можуть потрапляти у річки, озера та ставки, забруднюючи воду патогенними мікроорганізмами.

Кишкові інфекції

Віруси та бактерії, такі як кишкова паличка, сальмонела, ротавіруси, можуть викликати нудоту, блювоту, діарею та інші серйозні шлунково-кишкові розлади, якщо ви випадково проковтнете забруднену воду.

Лептоспіроз

Ця небезпечна бактеріальна інфекція, що передається через воду, забруднену сечею інфікованих тварин (гризунів, собак), може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.

Гепатит А

Вірус гепатиту А може поширюватися через забруднену воду, викликаючи гостре запалення печінки.

Лямбліоз та криптоспоридіоз

Паразитарні інфекції, що викликають тривалі розлади травлення.

Уникайте купання у водоймах з каламутною водою, неприємним запахом, наявністю сміття або водоростей. Не купайтеся після сильних дощів, оскільки зливи можуть змивати забруднення з великої території.

Приховані течії та непередбачуване дно

Спокійна на перший погляд водна поверхня може приховувати під собою серйозні небезпеки, особливо у річках та невідомих озерах.

Сильні підводні течії

Навіть у, здавалося б, спокійних річках можуть бути сильні течії або вири, здатні знести людину і ускладнити повернення на берег. Це особливо небезпечно поблизу шлюзів, дамб, мостів та інших гідротехнічних споруд.

Різкі перепади глибини

У озерах та ставках дно може бути нерівним, з різкими обривами, що може призвести до травм при стрибках у воду.

Замуленість та засміченість дна

На дні водойм можуть бути гострі предмети (скло, арматура), гілки, корчі або глибокий мул, що може ускладнити вихід з води або стати причиною травм.

Порада

Купайтеся тільки у спеціально відведених для цього та перевірених місцях, де є рятувальні пости. Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях.

Холодний шок та судоми

Навіть у спекотний літній день температура води у відкритій водоймі може бути значно нижчою за температуру тіла, що створює ризик "холодного шоку" та судом.

Холодний шок

Різке занурення в холодну воду (нижче 20°C) може викликати спазм судин, прискорене дихання, гіпервентиляцію, що може призвести до паніки, дезорієнтації та утоплення, навіть у досвідчених плавців.

Судоми

Низька температура води може спровокувати судоми м'язів, особливо ніг, що значно ускладнить рух і може призвести до паніки та неможливості дістатися берега.

Перед зануренням у воду поступово звикайте до її температури, заходячи повільно. Не стрибайте у воду одразу, якщо ви перегрілися на сонці.

Отруйні водорості та тварини

Деякі водойми можуть бути домівкою для небезпечних рослин або тварин, які можуть становити загрозу для людини.

Ціанобактерії (синьо-зелені водорості)

У теплу пору року деякі водойми "цвітуть" - це результат активного розмноження синьо-зелених водоростей. Ці водорості можуть виробляти токсини, що викликають шкірні висипи, подразнення очей, а при ковтанні - шлунково-кишкові розлади, неврологічні проблеми та ураження печінки.

Змії та комахи

Поблизу водойм можуть зустрічатися змії (особливо вужі, які, хоч і неотруйні, можуть налякати), а також комахи, укуси яких можуть викликати алергічні реакції.

Уникайте купання у водоймах з видимим "цвітінням" води (зелений або синій наліт, піна). Будьте уважні до навколишнього середовища.

Відсутність рятувальників та необдумані вчинки

Часто основною причиною трагедій на воді є нехтування правилами безпеки та відсутність належного нагляду.

Необладнані місця

Купання у місцях, не призначених для цього, де немає рятувальних постів, медичної допомоги та відповідної інфраструктури, значно підвищує ризик.

Купання у стані алкогольного сп'яніння

Алкоголь сповільнює реакцію, порушує координацію та адекватно оцінювати ризики, що є однією з найчастіших причин утоплень.

Дитячі ігри без нагляду

Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих, незалежно від глибини водойми.

Порада

Купайтеся тільки на офіційних пляжах. Ніколи не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Слідкуйте за дітьми безперервно.