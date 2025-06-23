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Де можна купатися в Україні: МОЗ назвало безпечні пляжі по регіонах

Понеділок 23 червня 2025 06:40
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Де можна купатися в Україні: МОЗ назвало безпечні пляжі по регіонах Фото: Пляж у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні триває моніторинг якості води у річках і водоймах, що розташовані в межах офіційних пляжних зон. За підсумками лабораторних досліджень проб фахівці зафіксували значну кількість відхилень від санітарних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

Що показали перевірки води

Зі 166 проб, відібраних у межах пляжних зон по всій Україні у період з 13 до 19 червня, 25 проб (15,1%) не відповідали мікробіологічним нормам.

Зі 130 проб, досліджених за хімічними показниками, 46 проб (35,4%) мали перевищення допустимих значень.

У багатьох випадках у воді виявляли підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП). Цей збудник може викликати кишкові інфекції з такими симптомами:

  • нудота, блювота;
  • діарея;
  • біль у животі;
  • сухість у роті;
  • підвищена температура;
  • зменшення сечовипускання.

МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря при появі таких симптомів після купання.

Де вода відповідає нормам і купатися безпечно

Відповідає санітарним нормам вода у межах офіційних пляжів у Києві на пляжах:

  • Троєщина" (р. Десенка);
  • "Чорторий" (парк "Муромець").

У Волинській області:

  • Луцьк;
  • Нововолинськ;
  • Любешів;
  • озеро Світязь (Шацька ОТГ).

У Дніпропетровській області (попри те, що пляжі офіційно не відкриті):

  • Верхньодніпровськ,
  • Зеленодольськ,
  • Кам’янське;
  • у Дніпрі - парк Придніпровський, Монастирський острів.

В Івано-Франківській області:

  • Івано-Франківськ;
  • селище Поляниця.

У Кіровоградській області:

  • Гайворон,
  • Новоархангельськ,
  • Вільне,
  • Світловодськ.

У Київській області:

  • міський пляж у Переяславі.

У Львівській області:

  • озеро Молодіжне (Золочів),
  • Верещиця,
  • Моршин,
  • Перемишляни,
  • Коросне,
  • Давидів,
  • Підберізці, Брюховичі.

В Одеській області:

  • пляжі "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", Фонтан (10, 13, 16 станції) в Одесі;
  • у районі - Сичавка, Грибівка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Приморське, Сергіївка ("Росєйка", "Катранка"), Приморське (Ізмаїльський р-н), Чорноморськ.

Варто зазначити, що оздоровчий сезон в Одесі та області офіційно ще не стартував.

У Полтавській області:

  • Кобеляки,
  • Білики,
  • Нові Санжари,
  • Гадяч,
  • Миргород.

У Рівненській області:

  • Здолбунів,
  • Дубровиця,
  • Обарів,
  • Гоща.

У Тернопільській області:

  • Хоростків.

У Хмельницька області:

  • Велика Слобідка,
  • Ізяслав,
  • Славута,
  • Красилів,
  • Старокостянтинів,
  • Полонне.

У Черкаські області:

  • Черкаси,
  • Багачеве.

У Чернівецькій області:

  • Великий Кучурів,
  • Бояни,
  • Магала.

У Чернігівській області:

  • "Золотий берег" у Чернігові.

Де купатися не рекомендується

Через мікробіологічні або хімічні порушення купатися не можна:

  • у Києві на пляжах "Галерний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на Дніпрі, "Вербний", "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на Дніпрі, "Тельбін", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії, "Острів Оболонь";
  • у Вінницькій області на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг;
  • у Волинській області на пляжі м. Ковель на р. Турія;
  • у Дніпропетровській області на дитячому пляжі м. Самар, на пляжах у містах Жовті Води, Павлоград, на пляжі "Сагайдак" у Дніпрі;
  • у Житомирській області на пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляж у Гідропарку у Житомирі на р. Тетерів;
  • у Київській області на пляжі "Центральний" у м. Біла Церква, на дитячому пляжі "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Варто зазначити, що у Київській області пляжі офіційно не відкриті;
  • у Львівській області на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.
  • у Миколаївській області пляжі Стрілка в м. Миколаїв (р. Інгул) та пляж у м. Південноукраїнськ;
  • у Полтавській області пляжі у м. Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.
  • у Рівненській області міський пляж у Рівному (оз. Басів Кут);
  • у Тернопільській області пляж у Тернопоілі;
  • у Хмельницькій області міський пляж у Хмельницькому;
  • у Чернівецькій області міський пляж у Чернівцях;

Зазначимо, у Закарпатській, Сумській та Одеській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано. У Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях зони відпочинку на воді не відкриватимуть через війну.

Нагадаємо, фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб щотижня перевіряють якість води, щоб оперативно попередити загрози для здоров’я. РБК-Україна розповідало, що показали попередні результати перевірки і де купатися заборонили.

Також ми писали про правила безпеки на воді влітку. Патрульна поліція нагадує: купатися можна лише через 1,5-2 години після їжі, не у стані алкогольного сп’яніння і лише у дозволених місцях. За червень уже сталися 10 нещасних випадків із дітьми на водоймах. Особливу увагу слід приділяти нагляду за дітьми, дотриманню правил поведінки у воді та уникненню небезпечних розваг.

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