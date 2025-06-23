Де можна купатися в Україні: МОЗ назвало безпечні пляжі по регіонах
В Україні триває моніторинг якості води у річках і водоймах, що розташовані в межах офіційних пляжних зон. За підсумками лабораторних досліджень проб фахівці зафіксували значну кількість відхилень від санітарних норм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).
Що показали перевірки води
Зі 166 проб, відібраних у межах пляжних зон по всій Україні у період з 13 до 19 червня, 25 проб (15,1%) не відповідали мікробіологічним нормам.
Зі 130 проб, досліджених за хімічними показниками, 46 проб (35,4%) мали перевищення допустимих значень.
У багатьох випадках у воді виявляли підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП). Цей збудник може викликати кишкові інфекції з такими симптомами:
- нудота, блювота;
- діарея;
- біль у животі;
- сухість у роті;
- підвищена температура;
- зменшення сечовипускання.
МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря при появі таких симптомів після купання.
Де вода відповідає нормам і купатися безпечно
Відповідає санітарним нормам вода у межах офіційних пляжів у Києві на пляжах:
- Троєщина" (р. Десенка);
- "Чорторий" (парк "Муромець").
У Волинській області:
- Луцьк;
- Нововолинськ;
- Любешів;
- озеро Світязь (Шацька ОТГ).
У Дніпропетровській області (попри те, що пляжі офіційно не відкриті):
- Верхньодніпровськ,
- Зеленодольськ,
- Кам’янське;
- у Дніпрі - парк Придніпровський, Монастирський острів.
В Івано-Франківській області:
- Івано-Франківськ;
- селище Поляниця.
У Кіровоградській області:
- Гайворон,
- Новоархангельськ,
- Вільне,
- Світловодськ.
У Київській області:
- міський пляж у Переяславі.
У Львівській області:
- озеро Молодіжне (Золочів),
- Верещиця,
- Моршин,
- Перемишляни,
- Коросне,
- Давидів,
- Підберізці, Брюховичі.
В Одеській області:
- пляжі "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", Фонтан (10, 13, 16 станції) в Одесі;
- у районі - Сичавка, Грибівка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Приморське, Сергіївка ("Росєйка", "Катранка"), Приморське (Ізмаїльський р-н), Чорноморськ.
Варто зазначити, що оздоровчий сезон в Одесі та області офіційно ще не стартував.
У Полтавській області:
- Кобеляки,
- Білики,
- Нові Санжари,
- Гадяч,
- Миргород.
У Рівненській області:
- Здолбунів,
- Дубровиця,
- Обарів,
- Гоща.
У Тернопільській області:
- Хоростків.
У Хмельницька області:
- Велика Слобідка,
- Ізяслав,
- Славута,
- Красилів,
- Старокостянтинів,
- Полонне.
У Черкаські області:
- Черкаси,
- Багачеве.
У Чернівецькій області:
- Великий Кучурів,
- Бояни,
- Магала.
У Чернігівській області:
- "Золотий берег" у Чернігові.
Де купатися не рекомендується
Через мікробіологічні або хімічні порушення купатися не можна:
- у Києві на пляжах "Галерний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на Дніпрі, "Вербний", "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на Дніпрі, "Тельбін", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії, "Острів Оболонь";
- у Вінницькій області на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг;
- у Волинській області на пляжі м. Ковель на р. Турія;
- у Дніпропетровській області на дитячому пляжі м. Самар, на пляжах у містах Жовті Води, Павлоград, на пляжі "Сагайдак" у Дніпрі;
- у Житомирській області на пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляж у Гідропарку у Житомирі на р. Тетерів;
- у Київській області на пляжі "Центральний" у м. Біла Церква, на дитячому пляжі "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Варто зазначити, що у Київській області пляжі офіційно не відкриті;
- у Львівській області на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.
- у Миколаївській області пляжі Стрілка в м. Миколаїв (р. Інгул) та пляж у м. Південноукраїнськ;
- у Полтавській області пляжі у м. Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.
- у Рівненській області міський пляж у Рівному (оз. Басів Кут);
- у Тернопільській області пляж у Тернопоілі;
- у Хмельницькій області міський пляж у Хмельницькому;
- у Чернівецькій області міський пляж у Чернівцях;
Зазначимо, у Закарпатській, Сумській та Одеській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано. У Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях зони відпочинку на воді не відкриватимуть через війну.
Нагадаємо, фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб щотижня перевіряють якість води, щоб оперативно попередити загрози для здоров’я. РБК-Україна розповідало, що показали попередні результати перевірки і де купатися заборонили.
Також ми писали про правила безпеки на воді влітку. Патрульна поліція нагадує: купатися можна лише через 1,5-2 години після їжі, не у стані алкогольного сп’яніння і лише у дозволених місцях. За червень уже сталися 10 нещасних випадків із дітьми на водоймах. Особливу увагу слід приділяти нагляду за дітьми, дотриманню правил поведінки у воді та уникненню небезпечних розваг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.