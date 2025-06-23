Де можна купатися в Україні: МОЗ назвало безпечні пляжі по регіонах

В Україні триває моніторинг якості води у річках і водоймах, що розташовані в межах офіційних пляжних зон. За підсумками лабораторних досліджень проб фахівці зафіксували значну кількість відхилень від санітарних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

Що показали перевірки води

Зі 166 проб, відібраних у межах пляжних зон по всій Україні у період з 13 до 19 червня, 25 проб (15,1%) не відповідали мікробіологічним нормам.

Зі 130 проб, досліджених за хімічними показниками, 46 проб (35,4%) мали перевищення допустимих значень.

У багатьох випадках у воді виявляли підвищений вміст лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП). Цей збудник може викликати кишкові інфекції з такими симптомами:

нудота, блювота;

діарея;

біль у животі;

сухість у роті;

підвищена температура;

зменшення сечовипускання.

МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря при появі таких симптомів після купання.

Де вода відповідає нормам і купатися безпечно

Відповідає санітарним нормам вода у межах офіційних пляжів у Києві на пляжах:

Троєщина" (р. Десенка);

"Чорторий" (парк "Муромець").

У Волинській області:

Луцьк;

Нововолинськ;

Любешів;

озеро Світязь (Шацька ОТГ).

У Дніпропетровській області (попри те, що пляжі офіційно не відкриті):

Верхньодніпровськ,

Зеленодольськ,

Кам’янське;

у Дніпрі - парк Придніпровський, Монастирський острів.

В Івано-Франківській області:

Івано-Франківськ;

селище Поляниця.

У Кіровоградській області:

Гайворон,

Новоархангельськ,

Вільне,

Світловодськ.

У Київській області:

міський пляж у Переяславі.

У Львівській області:

озеро Молодіжне (Золочів),

Верещиця,

Моршин,

Перемишляни,

Коросне,

Давидів,

Підберізці, Брюховичі.

В Одеській області:

пляжі "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", Фонтан (10, 13, 16 станції) в Одесі;

у районі - Сичавка, Грибівка ("Загар", "Лагуна"), Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Приморське, Сергіївка ("Росєйка", "Катранка"), Приморське (Ізмаїльський р-н), Чорноморськ.

Варто зазначити, що оздоровчий сезон в Одесі та області офіційно ще не стартував.

У Полтавській області:

Кобеляки,

Білики,

Нові Санжари,

Гадяч,

Миргород.

У Рівненській області:

Здолбунів,

Дубровиця,

Обарів,

Гоща.

У Тернопільській області:

Хоростків.

У Хмельницька області:

Велика Слобідка,

Ізяслав,

Славута,

Красилів,

Старокостянтинів,

Полонне.

У Черкаські області:

Черкаси,

Багачеве.

У Чернівецькій області:

Великий Кучурів,

Бояни,

Магала.

У Чернігівській області:

"Золотий берег" у Чернігові.

Де купатися не рекомендується

Через мікробіологічні або хімічні порушення купатися не можна:

у Києві на пляжах "Галерний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на Дніпрі, "Вербний", "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на Дніпрі, "Тельбін", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії, "Острів Оболонь";

на пляжах "Галерний", "Передмістна слобідка", "Центральний" на Дніпрі, "Вербний", "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на Дніпрі, "Тельбін", "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії, "Острів Оболонь"; у Вінницькій області на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг;

на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг; у Волинській області на пляжі м. Ковель на р. Турія;

на пляжі м. Ковель на р. Турія; у Дніпропетровській області на дитячому пляжі м. Самар, на пляжах у містах Жовті Води, Павлоград, на пляжі "Сагайдак" у Дніпрі;

на дитячому пляжі м. Самар, на пляжах у містах Жовті Води, Павлоград, на пляжі "Сагайдак" у Дніпрі; у Житомирській області на пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляж у Гідропарку у Житомирі на р. Тетерів;

на пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляж у Гідропарку у Житомирі на р. Тетерів; у Київській області на пляжі "Центральний" у м. Біла Церква, на дитячому пляжі "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Варто зазначити, що у Київській області пляжі офіційно не відкриті;

на пляжі "Центральний" у м. Біла Церква, на дитячому пляжі "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району. Варто зазначити, що у Київській області пляжі офіційно не відкриті; у Львівській області на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.

на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ. у Миколаївській області пляжі Стрілка в м. Миколаїв (р. Інгул) та пляж у м. Південноукраїнськ;

пляжі Стрілка в м. Миколаїв (р. Інгул) та пляж у м. Південноукраїнськ; у Полтавській області пляжі у м. Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.

пляжі у м. Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик. у Рівненській області міський пляж у Рівному (оз. Басів Кут);

міський пляж у Рівному (оз. Басів Кут); у Тернопільській області пляж у Тернопоілі;

пляж у Тернопоілі; у Хмельницькій області міський пляж у Хмельницькому;

міський пляж у Хмельницькому; у Чернівецькій області міський пляж у Чернівцях;

Зазначимо, у Закарпатській, Сумській та Одеській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано. У Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях зони відпочинку на воді не відкриватимуть через війну.