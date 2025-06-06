Українців починають посилено перевіряти на холеру: в МОЗ пояснили, кого це стосується

Від початку червня в Україні стартував сезон посиленого епідеміологічний нагляду за холерою. Через це декого з українців, які звертатимуться до лікарів або потраплятимуть до медзакладів, перевірятимуть додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як передається холера та чим небезпечна

У МОЗ нагадали, що холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Передається ця хвороба фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше за все:

у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів;

під час купання у відкритих водоймах;

через їжу;

через побутові контакти.

Небезпечна холера тим, що без належного лікування може призвести до:

зневоднення;

смерті.

Чи можна "підчепити" холеру в інших країнах

Згідно з останнім оприлюдненим звітом Європейського Центру контролю та профілактики хвороб - ECDC - який щомісяця відстежує спалахи холери, з 1 січня 2025 року по 2 травня у світі було зареєстровано:

111 359 випадків холери;

з них 1 562 - летальні.

При цьому випадки холери продовжують реєструватися в Африці, Азії та на Близькому Сході.

"Й хоча ризик зараження холерою для людей, які відвідують ці країни, оцінюють як низький, завезення випадків холери до інших країн світу - не виключають", - зауважили у МОЗ.

З огляду на це система реагування та моніторингу, яка діє в Україні, враховує і ймовірні транскордонні загрози.

Коли за холерою в Україні стежать особливо уважно

Посилений епідемічний сезон спостереження за холерою триває в Україні:

з червня;

до жовтня.

Тобто безперервний епідеміологічний нагляд за холерою проводиться впродовж всього року, а з червня до жовтня - спеціалісти його посилюють.

За словами заступника міністра й головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у кожній області України:

відпрацювали комплексні та оперативні плани реагування та діагностики підозр;

підготували оперативні протиепідемічні групи швидкого реагування та транспортування захворілих.

На рівні областей були визначені також медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які тримають "незнижувальний запас" лікарських засобів:

антибіотиків;

регідратаційних розчинів;

дезінфектантів.

"Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню, особливо у літній сезон... Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та, в разі загрози, локалізувати спалах", - пояснив Кузін.

Кого з українців перевірятимуть на холеру додатково

У МОЗ розповіли, що під час посиленого спостереження за холерою додатково перевіряти будуть громадян з важкими або складними випадками гострих кишкових інфекцій:

які звертатимуться до лікарів;

яких буде госпіталізовано до медичних закладів.

Йдеться про проведення лабораторних досліджень на перевірку холери, щоб запобігти поширенню захворювання в літній сезон.

Зазначається, що для цього:

лабораторії ЦКПХ в областях мають спеціалізоване лабораторне обладнання та реагенти;

для фахівців центрів щосезону проводять спеціалізовані тренінги з діагностики холери (епідеміологічні особливості, класична бактеріологічна діагностика, ПЛР-методи, використання швидких тестів для виявлення Vibrio cholerae) та дотримання принципів біобезпеки в лабораторній практиці.

"Минулого року за цей період фахівці обстежили 13 238 людей із гострою кишковою інфекцією, спалахів холери не виявлено", - уточнили в міністерстві.

Що ще роблять експерти, аби запобігти холері

Насамкінець українцям розповіли, що впродовж посиленого сезону спостереження за холерою, фахівці ЦКПХ проводять також дослідження зразків довкілля:

моніторинг проб води;

моніторинг стічних вод;

моніторинг прісної води;

моніторинг морської води.

"Щодо моніторингу води зі стічних вод, прісної та морської води: за період епідемічного сезону 2024 року фахівці провели 9 949 досліджень таких проб. Спалахів холери не зафіксовано", - підсумували у МОЗ.