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Названо место проведения финала Суперкубка УЕФА: где состоится матч

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Лондон, Пятница 04 июня 2021 20:55
Названо место проведения финала Суперкубка УЕФА: где состоится матч Фото: матч за Сперкубок УЕФА пройдет в Белфасте (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил место проведения матча за Суперкубок Европы. Он пройдет 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе "Виндзор Парк".

Об этом сообщил английский клуб "Челси" на своем сайте.

"Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся в Северной Ирландии в среду, 11 августа. Дальнейшие подробности будут объявлены в нужное время", - отмечается в сообщении.

В матче встретятся победитель Лиги чемпионов английский клуб "Челси" и лучшая футбольная команда минувшего розыгрыша Лиги Европы испанский "Вильярреал". Встреча пройдет на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте.

Напомним, накануне "Челси" подписал новый контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Немецкого специалиста таким образом вознаградили за победу команды в финале Лиги чемпионов.

Отметим, "Реал" на этой неделе вернул клуб главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец ради возвращения в Мадрид ушел из "Эвертона".

Как сообщало РБК-Украина, "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Мирчей Луческу после золотого "хет-трика" в минувшем сезоне - киевляне взяли Кубок и Суперкубок Украины, а также впервые с 2016 года стали чемпионами.

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