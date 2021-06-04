Названо место проведения финала Суперкубка УЕФА: где состоится матч

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил место проведения матча за Суперкубок Европы. Он пройдет 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе "Виндзор Парк".

Об этом сообщил английский клуб "Челси" на своем сайте.

"Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся в Северной Ирландии в среду, 11 августа. Дальнейшие подробности будут объявлены в нужное время", - отмечается в сообщении.

В матче встретятся победитель Лиги чемпионов английский клуб "Челси" и лучшая футбольная команда минувшего розыгрыша Лиги Европы испанский "Вильярреал". Встреча пройдет на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте.