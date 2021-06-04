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"Челси" продлил контракт с тренером Тухелем после победы в Лиге чемпионов

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Лондон, Пятница 04 июня 2021 15:10
"Челси" продлил контракт с тренером Тухелем после победы в Лиге чемпионов Фото: Томас Тухель (chelseafc.com)
Автор: Роман Тверденко

"Челси" подписал новый контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Немецкого специалиста таким образом вознаградили за победу команды в финале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Новый контракт с Тухелем рассчитан до июня 2023 года. Прежнее соглашение было рассчитано на 18 месяцев после прихода немца в клуб в январе этого года вместо Франка Лампарда.

С Тухелем "Челси" сначала смог финишировать четвертым в чемпионате и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, а позже "синие" обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2020/21 со счетом 1:0 в Порту. Также "Челси" играл в финале Кубка Англии, в котором проиграл "Лестеру".

Томас Тухель осенью прошлого года был уволен из "ПСЖ" после неуспешного старта сезона.

Напомним, "Реал" на этой неделе вернул клуб главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец ради возвращения в Мадрид ушел из "Эвертона".

Также "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Мирчей Луческу после золотого "хет-трика" в минувшем сезоне - киевляне взяли Кубок и Суперкубок Украины, а также впервые с 2016 года стали чемпионами.

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