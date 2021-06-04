Названо місце проведення фіналу Суперкубка УЄФА: де відбудеться матч

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердив місце проведення матчу за Суперкубок Європа. Він пройде 11 серпня в Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні "Віндзор Парк".

Про це повідомив англійський клуб "Челсі" на своєму сайті.

"Переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи зустрінуться в Північній Ірландії в середу, 11 серпня. Подальші подробиці будуть оголошені в потрібний час", - наголошується в повідомленні.

У матчі зустрінуться переможець Ліги чемпіонів англійський клуб "Челсі "і найкраща футбольна команда минулого розіграшу Ліги Європи іспанський"Вільярреал". Зустріч пройде на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті.