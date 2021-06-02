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Луческу продолжит работать с "Динамо" минимум два ближайших сезона

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Киев, Среда 02 июня 2021 13:49
Луческу продолжит работать с "Динамо" минимум два ближайших сезона Фото: Игорь Суркис и Мирча Луческу (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

Об этом говорится на сайте "Динамо".

Отмечается, что в 2020 году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Луческу выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

На прошлой неделе Суркис и Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы и во время этой поездки обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - прокомментировал ситуацию президент "Динамо" Игорь Суркис.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Мирчи Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

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