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"Реал" объявил о возвращении Анчелотти на пост тренера

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Мадрид, Вторник 01 июня 2021 20:54
"Реал" объявил о возвращении Анчелотти на пост тренера Фото: Карло Анчелотти (realmadrid.com)
Автор: Роман Тверденко

Мадридский "Реал" вернул Карло Анчелотти на должность главного тренера. Именитый итальянец заменит Зинедина Зидана.

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Контракт Анчелотти рассчитан на три сезона. По информации СМИ, в Мадриде он будет зарабатывать около 6 миллионов евро в год.

До сегодня Анчелотти был главным тренером английского "Эвертона". Клубы согласовали сумму компенсации за отъезд тренера в Мадрид.

Анчелотти был тренером "Реала" в 2013-15 годах. С ним мадридцы выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/14, Суперкубок УЕФА-2014, а также Кубок Испании-2013/14 и клубный чемпионат мира в 2014 году.

"Бланкос" завершили сезон на 2-м месте в чемпионате Испании, уступив борьбу за чемпионство соседям из "Атлетико". В Лиге чемпионов Реал вылетел в полуфинале, уступив "Манчестер Сити".

В мае "Реал" объявил об уходе Зинедина Зидана с должности тренера, отработав свой второй срок в Мадриде. Позже он заявил, что причиной ухода стала потеря доверия со стороны руководства "Реала".

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