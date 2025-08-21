UA

Названо м'ясо, яке категорично не підходить для супу: ви його додаєте?

Названо м'ясо, яке не підходить для супу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Не все мʼясо однаково підходить для приготування супу. Деякі види можуть зіпсувати бульйон та зробити його жирним.

РБК-Україна повідомляє, яке м'ясо краще не використовувати у перших стравах.

Що не додавати в суп

Оброблене м’ясо

Такі продукти як бекон, салямі, сосиски та шинка містять високі рівні натрію, нітратів та насичених жирів, що можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань та раку. 

Американська асоціація серця рекомендує споживати не більше 2300 мг натрію на день, а оптимальна ціль для більшості дорослих - не більше 1500 мг.

Для людей скорочення споживання на 1000 мг на день може покращити кров'яний тиск та здоров'я серця. 

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала оброблене м’ясо як канцероген 1-ї групи. Канцероген - це речовина, яка здатна викликати рак. 

Нежирні або сухі частини

М’ясо без жиру, таке як куряче філе, може стати жорстким і сухим при тривалому варінні. Краще використовувати частини з більшою кількістю сполучної тканини, як шия або грудинка.  

Пересмажене м’ясо

Інколи перед тим, як додавати у суп м'ясо, його підсмажують. Таке м’ясо може стати жорстким і втратити смак, що негативно впливає на якість супу.

Рекомендоване м’ясо для супу

Яловичина

За даними сайту Соокuр experts, варто обирати грудинку або ребра. Ці частини містять сполучну тканину, яка при тривалому варінні перетворюється на желатин, збагачуючи бульйон. 

Свинина

Кращими варіантами буде лопатка або шия. Ці частини дають насичений смак і м’яку текстуру.

Курятина

Для супу підійдуть курячі гомілки або стегна. Вони містять більше жиру та сполучної тканини, що робить бульйон більш насиченим. 

 

Здорова їжаМ'ясоЗдоров'я