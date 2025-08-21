Названо мясо, которое категорически не подходит для супа: вы его добавляете?

Не все мясо одинаково подходит для приготовления супа. Некоторые виды могут испортить бульон и сделать его жирным.
РБК-Украина сообщает, какое мясо лучше не использовать в первых блюдах.
Обработанное мясо
Такие продукты как бекон, салями, сосиски и ветчина содержат высокие уровни натрия, нитратов и насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять не более 2300 мг натрия в день, а оптимальная цель для большинства взрослых - не более 1500 мг.
Для людей сокращение потребления на 1000 мг в день может улучшить кровяное давление и здоровье сердца.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала обработанное мясо как канцероген 1-й группы. Канцероген - это вещество, которое способно вызвать рак.
Нежирные или сухие части
Мясо без жира, такое как куриное филе, может стать жестким и сухим при длительной варке. Лучше использовать части с большим количеством соединительной ткани, как шея или грудинка.
Пережаренное мясо
Иногда перед тем, как добавлять в суп мясо, его поджаривают. Такое мясо может стать жестким и потерять вкус, что негативно влияет на качество супа.
Говядина
По данным сайта Соокuр experts, стоит выбирать грудинку или ребра. Эти части содержат соединительную ткань, которая при длительной варке превращается в желатин, обогащая бульон.
Свинина
Лучшими вариантами будет лопатка или шея. Эти части дают насыщенный вкус и мягкую текстуру.
Курятина
Для супа подойдут куриные голени или бедра. Они содержат больше жира и соединительной ткани, что делает бульон более насыщенным.
Вас может заинтересовать: