Названо лауреата Нобелівської премії миру 2023

Що відомо про Наргез Мохаммаді

Наргес Мохаммаді є іранською правозахисницею та віце-президенткою Центру захисників прав людини (DHRC), який очолює лауреат Нобелівської премії миру Ширін Ебаді.

У травні 2016 року її засудили в Тегерані до 16 років позбавлення волі за створення та керівництво "правозахисного руху, який виступає за скасування смертної кари".

ВВС у 2022 році включило її у список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихають та впливають на світ.

Так, під час масштабних протестів в Ірані, приводом яких стала смерть Махси Аміні - 22-річної дівчини після арешту "поліцією моралі" через "публічне недотримання іранських правил носіння хіджабу", Наргес надіслала листа з в'язниці Евін, в якому просила ООН заборонити уряду Ірану засуджувати протестувальників до страти.

Перебуваючи під заставою, Наргес виголосила промову з критикою поводження з ув'язненими в Евіні. Її документальний фільм "Білі тортури" досліджує одиночне ув’язнення на основі інтерв’ю з 16 колишніми в’язнями. Двоє її дітей живуть у вигнанні з чоловіком, політичним активістом Тагі Рахмані.

Нобелівська премія миру: головні факти

Нобелівська премія миру присуджується щороку, починаючи з 1901 року, за видатні заслуги у збереженні миру.

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, вона присуджується особі, яка досягла найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і привернення до них уваги.

Вибір лауреатів премії здійснюється щороку у жовтні Нобелівським комітетом, а нагородження відбувається щорічно у день смерті Нобеля 10 грудня.

Кожен лауреат отримує диплом та медаль лауреата Нобелівської премії, а також грошову винагороду у розмірі 11 млн шведських крон (101,4 тисячі доларів).

Цьогоріч на здобуття премії був 351 претендент (259 людей та 92 організації), що стало другою найбільшою цифрою за історію премії. До цього рекордною кількістю була у 2016 році, тоді подали 376 кандидатів.

За час свого існування (з 1901 по 2022 рік) премію миру було присуджено 103 рази, а її лауреатами стали 110 осіб.

Наймолодшою лауреаткою стала пакистанська феміністка Малала Юсафзай. На момент присудження премії у 2014-му їй було 17 років. А найстаршим - британський фізик Юзеф Ротблат. Йому присудили премію 1995 році, чоловікові було 87 років.

Премія миру і росіяни

Нагадаємо, що два роки поспіль серед лауреатів Нобелівської премії миру є представники РФ, яка вже більше півтора року веде повномасштабну агресивну війну проти України.

Так, у 2022 році Нобелівський комітет вирішив розділити премію між представниками України, Білорусі та Росії. Тоді лауреатами стали: український Центр громадянських свобод, ув’язнений білоруський журналіст Олесь Біляцький і російська правозахисна організація "Меморіал".

Таке рішення викликало скандал і хвилю суперечок. Водночас Нобелівський комітет заявив, що буцімто "хоче відзначити трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні". На що представниця з України відповіла, що таке рішення комітету не має нічого спільного із російським наративом про "братні народи".

Скандал у 2023 році

Раніше Фундація Нобеля оголосила про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції (тобто російських і білоруських теж) на бенкет із нагоди вручення премій цього року у Стокгольмі.

Зокрема, п’ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі (Швеція), а премію миру - в Осло (Норвегія), де відбуваються окремі урочистості. Нагадаємо, що церемонії заплановані на 10 грудня.

Втім, через очікуваний шквал критики, зокрема з боку шведських політиків, фундація Нобеля передумала запрошувати послів Росії й Білорусі на церемонію вручення премії.

Але це стосується заходів у Стокгольмі, оскільки на церемонію вручення престижної премії миру в Осло будуть запрошені усі посли.

Своєю чергою в українському МЗС відреагували на таке рішення.

"Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Зеленського і Навального розглядали серед кандидатів

Низка західних ЗМІ напередодні старту Нобелівського тижня писали, що серед ймовірних фаворитів на премію миру президент України Володимир Зеленський і так званий російський опозиціонер в ув’язненні Олексій Навальний.

Що цікаво, вони обидва уже другий рік поспіль згадувалися як кандидати на Нобелівську премію миру.

Втім експерти зазначали, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії є невеликими. Оскільки, як писало Sky News, "Зеленський - лідер воєнного часу, а минулого року комітет зосередився на Росії, що знизило шанси обох".

Інші кандидати

Також букмекери називали фаворитом ув'язненого уйгурського активіста Ільхама Тохті. Серед потенційних номінантів називали екоактивісток Ґрету Тунберґ та Ванессу Накате.

Також експерти не виключали, що переможцем може стати ув’язнений російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, китайський художник та активіст Пен Ліфа, іранська борчиня за права жінок Масіх Алінеджад, борчиня за права корінних народів Амазонки Джані Сілва.

До інших потенційних кандидатів входили такі міжнародні організації: Міжнародний суд, Агентство ООН у справах біженців, дитячий фонд ЮНІСЕФ або Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Нобелівський тиждень 2023

Додамо, що цього року Нобелівський тиждень проходить з 2 по 9 жовтня. Премії вже присудили в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та визначили лауреата премії миру.

Наступного понеділка, 9 жовтня, буде оголошена премія з економіки (офіційна назва премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля).

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