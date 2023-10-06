Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023

Что известно о Наргиз Мохаммади

Наргес Мохаммади является иранской правозащитницей и вице-президентом Центра защитников прав человека (DHRC), который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

В мае 2016 года ее приговорили в Тегеране к 16 годам лишения свободы за создание и руководство "правозащитного движения, выступающего за отмену смертной казни".

ВВС в 2022 году включило ее в список из 100 женщин из всех уголков мира, которые вдохновляют и влияют на мир.

Так, во время масштабных протестов в Иране, поводом которых стала смерть Махсы Амини - 22-летней девушки после ареста "полицией морали" из-за "публичного несоблюдения иранских правил ношения хиджаба", Норгесс прислала письмо из тюрьмы Эвин, в котором просила ООН запретить правительству Ирана приговаривать протестующих к смертной казни.

Находясь под залогом, Наргес произнесла речь с критикой обращения с заключенными в Эвине. Ее документальный фильм "Белые пытки" исследует одиночное заключение на основе интервью с 16 бывшими заключенными. Двое ее детей живут в изгнании с мужем, политическим активистом Таги Рахмани.

Нобелевская премия мира: главные факты

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно начиная с 1901 года за выдающиеся заслуги в сохранении мира.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, она присуждается тем, кто достиг наибольших успехов, или сделал больше других в сплочении народов и сокращении численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания.

Выбор лауреатов премии проходит ежегодно в октябре Нобелевским комитетом, а награждение проходит ежегодно в день смерти Нобеля 10 декабря.

Каждый лауреат получает диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, а также денежное вознаграждение в размере 11 млн шведских крон (101,4 тысяч долларов).

В этом году на получение премии был 351 претендент (259 человек и 92 организации), что стало второй самой большой цифрой за историю премии. До этого рекордным количеством было в 2016 году, тогда подали 376 кандидатов.

За время своего существования (с 1901 по 2022 год) премия мира была присуждена 103 раза, а ее лауреатами стали 110 человек.

Самой молодой лауреаткой стала пакистанская феминистка Малала Юсафзай. На момент присуждения премии в 2014 году ей было 17 лет. А самым старшим - британский физик Юзеф Ротблат. Ему присудили премию в 1995 году, мужчине было 87 лет.

Премия мира и россияне

Напомним, что два года подряд среди лауреатов Нобелевской премии мира есть представители РФ, которая уже больше полутора лет ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины.

Так, в 2022 году Нобелевский комитет решил разделить премию между представителями Украины, Беларуси и России. Тогда лауреатами стали: украинский Центр гражданских свобод, арестованный белорусский журналист Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

Такое решение вызвало скандал и волну споров. В то же время Нобелевский комитет заявил, что якобы "хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, России и Украине".

На что представительница Украины ответила, что такое решение комитета не имеет ничего общего с российским нарративом о "братских народах".

Скандал в 2023 году

Ранее Фонд Нобеля объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции (то есть российских и белорусских тоже) на банкет по случаю вручения премий в этом году в Стокгольме.

В частности, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме (Швеция), а премию мира - в Осло (Норвегия), где проходят отдельные торжества. Напомним, что церемонии запланированы на 10 декабря.

Впрочем, из-за ожидаемого шквала критики, в частности со стороны шведских политиков, фонд Нобеля передумал приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премии.

Но это касается мероприятий в Стокгольме, поскольку на церемонию вручения престижной премии мира в Осло будут приглашены все послы.

В свою очередь в украинском МИДе отреагировали на такое решение.

"Спасибо всем, кто требовал возобновления справедливости. Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", - написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Зеленского и Навального рассматривали среди кандидатов

Ряд западных СМИ в преддверии старта Нобелевской недели писали, что среди вероятных фаворитов на премию мира президент Украины Владимир Зеленский и так называемый российский оппозиционер в заключении Алексей Навальный.

Что интересно, они уже второй год подряд упоминались как кандидаты на Нобелевскую премию мира.

Впрочем, эксперты отмечали, что шансы Зеленского и Навального на соискание премии невелики. Поскольку, как писало Sky News, "Зеленский - лидер военного времени, а в прошлом году комитет сосредоточился на России, что снизило шансы обоих".

Другие кандидаты

Также букмекеры называли фаворитом заключённого уйгурского активиста Ильхама Тохти. Среди потенциальных номинантов называли экоактивисток Грету Тунберг и Ванессу Накате.

Также эксперты не исключали, что победителем может стать заключенный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, китайский художник и активист Пен Лифа, иранская борец за права женщин Масих Алинеджад, и борец за права коренных народов Амазонки Джани Силва.

К другим потенциальным кандидатам входили следующие международные организации: Международный суд, Агентство ООН по делам беженцев, детский фонд ЮНИСЕФ или Международный комитет Красного Креста (МККК).

Нобелевская неделя 2023

Добавим, что в этом году Нобелевская неделя проходит со 2 по 9 октября. Премии уже были присуждены в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы и также определили лауреата премии мира.

В следующий понедельник, 9 октября, будет объявлена премия по экономике (официальное название премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля).

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