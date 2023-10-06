Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2023 год. Награда присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.
Наргес Мохаммади является иранской правозащитницей и вице-президентом Центра защитников прав человека (DHRC), который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.
В мае 2016 года ее приговорили в Тегеране к 16 годам лишения свободы за создание и руководство "правозащитного движения, выступающего за отмену смертной казни".
ВВС в 2022 году включило ее в список из 100 женщин из всех уголков мира, которые вдохновляют и влияют на мир.
Так, во время масштабных протестов в Иране, поводом которых стала смерть Махсы Амини - 22-летней девушки после ареста "полицией морали" из-за "публичного несоблюдения иранских правил ношения хиджаба", Норгесс прислала письмо из тюрьмы Эвин, в котором просила ООН запретить правительству Ирана приговаривать протестующих к смертной казни.
Находясь под залогом, Наргес произнесла речь с критикой обращения с заключенными в Эвине. Ее документальный фильм "Белые пытки" исследует одиночное заключение на основе интервью с 16 бывшими заключенными. Двое ее детей живут в изгнании с мужем, политическим активистом Таги Рахмани.
Нобелевская премия мира присуждается ежегодно начиная с 1901 года за выдающиеся заслуги в сохранении мира.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, она присуждается тем, кто достиг наибольших успехов, или сделал больше других в сплочении народов и сокращении численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания.
Выбор лауреатов премии проходит ежегодно в октябре Нобелевским комитетом, а награждение проходит ежегодно в день смерти Нобеля 10 декабря.
Каждый лауреат получает диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, а также денежное вознаграждение в размере 11 млн шведских крон (101,4 тысяч долларов).
В этом году на получение премии был 351 претендент (259 человек и 92 организации), что стало второй самой большой цифрой за историю премии. До этого рекордным количеством было в 2016 году, тогда подали 376 кандидатов.
За время своего существования (с 1901 по 2022 год) премия мира была присуждена 103 раза, а ее лауреатами стали 110 человек.
Самой молодой лауреаткой стала пакистанская феминистка Малала Юсафзай. На момент присуждения премии в 2014 году ей было 17 лет. А самым старшим - британский физик Юзеф Ротблат. Ему присудили премию в 1995 году, мужчине было 87 лет.
Напомним, что два года подряд среди лауреатов Нобелевской премии мира есть представители РФ, которая уже больше полутора лет ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины.
Так, в 2022 году Нобелевский комитет решил разделить премию между представителями Украины, Беларуси и России. Тогда лауреатами стали: украинский Центр гражданских свобод, арестованный белорусский журналист Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".
Такое решение вызвало скандал и волну споров. В то же время Нобелевский комитет заявил, что якобы "хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, России и Украине".
На что представительница Украины ответила, что такое решение комитета не имеет ничего общего с российским нарративом о "братских народах".
Ранее Фонд Нобеля объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции (то есть российских и белорусских тоже) на банкет по случаю вручения премий в этом году в Стокгольме.
В частности, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме (Швеция), а премию мира - в Осло (Норвегия), где проходят отдельные торжества. Напомним, что церемонии запланированы на 10 декабря.
Впрочем, из-за ожидаемого шквала критики, в частности со стороны шведских политиков, фонд Нобеля передумал приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премии.
Но это касается мероприятий в Стокгольме, поскольку на церемонию вручения престижной премии мира в Осло будут приглашены все послы.
В свою очередь в украинском МИДе отреагировали на такое решение.
"Спасибо всем, кто требовал возобновления справедливости. Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", - написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.
Ряд западных СМИ в преддверии старта Нобелевской недели писали, что среди вероятных фаворитов на премию мира президент Украины Владимир Зеленский и так называемый российский оппозиционер в заключении Алексей Навальный.
Что интересно, они уже второй год подряд упоминались как кандидаты на Нобелевскую премию мира.
Впрочем, эксперты отмечали, что шансы Зеленского и Навального на соискание премии невелики. Поскольку, как писало Sky News, "Зеленский - лидер военного времени, а в прошлом году комитет сосредоточился на России, что снизило шансы обоих".
Также букмекеры называли фаворитом заключённого уйгурского активиста Ильхама Тохти. Среди потенциальных номинантов называли экоактивисток Грету Тунберг и Ванессу Накате.
Также эксперты не исключали, что победителем может стать заключенный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, китайский художник и активист Пен Лифа, иранская борец за права женщин Масих Алинеджад, и борец за права коренных народов Амазонки Джани Силва.
К другим потенциальным кандидатам входили следующие международные организации: Международный суд, Агентство ООН по делам беженцев, детский фонд ЮНИСЕФ или Международный комитет Красного Креста (МККК).
Добавим, что в этом году Нобелевская неделя проходит со 2 по 9 октября. Премии уже были присуждены в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы и также определили лауреата премии мира.
В следующий понедельник, 9 октября, будет объявлена премия по экономике (официальное название премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля).
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