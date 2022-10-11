Названо дату коронації Чарльза III

Коронація короля Великобританії Чарльза ІІІ відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Британської корони.