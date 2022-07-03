Елизавета II начала передачу полномочий принцу Чарльзу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

После платинового юбилея расписание монарха изменилось. Некоторые из более важных и официальных обязанностей теперь за нее будет исполнять 73-летний принц Чарльз.

Пока Елизавета II остается главой государства и главой нации, но она будет появляться только "там, где это уместно или необходимо". К ним относятся открытие парламента, назначение премьер-министра, нанесение и принятие государственных визитов.

Эти конкретные обязанности были смягчены более расплывчатыми формулировками, согласно которым роль королевы включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей, и что она только принимает других глав государств.

Конкретные мероприятия в Sovereign Grant Report были заменены на более общую роль Елизаветы по вдохновению "единства и национальной идентичности".

Из шести ключевых событий королевского календаря, официальное открытие парламента было удалено, а остальные в этом году возглавит принц Уэльский.