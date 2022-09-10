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Чарльз III официально стал новым королем Британии

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Суббота 10 сентября 2022 12:12
Чарльз III официально стал новым королем Британии Фото: король Великобритании Чарльз III (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Новым королем Великобритании стал Чарльз III. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. Официальное провозглашение Чарльза монархом состоялось 10 сентября в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Карла III официально объявил новым королем Соединенного Королевства Совет престолонаследия.

Соответствующую прокламацию подписали в порядке очередности следующий наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, председатель Совета, премьер-министр Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский.

Наследник титула

73-летний Чарльз стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Он получил титул от своей матери - королевы Елизаветы II, которая скончалась в замке Балморал вечером 8 сентября.

Согласно протоколу, новым сувереном Чарльза официально провозгласил специальный Совет по вступлению в должность, который собрался в лондонском дворце Сент-Джеймс 10 сентября. Коронация монарха пройдет позже.

Новый британский король взял себе имя Чарльз III. Из-за того, что Charles - это английский вариант старогерманского имени Karl, в некоторых СМИ монарха нарекли Карлом III, однако в Британии используют именно имя Charles III.

Его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. А следующим наследником престола теперь является сын Чарльза - принц Уильям.

Биография Чарльза III

Чарльз Филипп Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в королевской династии Виндзоров. Его мать Елизавета на тот момент была принцессой и наследницей престола Соединенного Королевства, отец - принц Филипп Маунтбеттен, граф Эдинбургский. Мальчик стал первенцем у пары.

Чарльз появился на свет в Букингемском дворце, в его честь на Трафальгарской площади прогремел салют из 41 залпа, а в Вестминстерском аббатстве колокола пробили 5 тысяч раз.

В возрасте 3 лет Чарльз получил статус наследника британской короны после того, как его дед Георг VI скончался, а Елизавета II взошла на престол. Принц присутствовал на церемонии коронации своей матери в 1953 году.

До 8 лет Чарльз обучался дома, но в дальнейшем пошел в одну из школ Лондона, нарушив традицию домашнего обучения королевских наследников.

Во второй раз принц отошел от установленных правил, поступив сразу в университет до прохождения службы в вооруженных силах. Изучал антропологию, археологию, историю, валлийский язык в Кембридже, и впервые для членов королевской семьи получил университетскую степень - бакалавра и магистра искусств.

Военную службу Чарльз все же прошел - служил во флоте, был пилотом военного истребителя и вертолета. Получил звание фельдмаршала.

Чем занимался Чарльз до восхождения на престол

В 1958 году Чарльзу был присвоен официальный титул принца Уэльского, графа Честера. С 70-х годов XX века он принимал активное участие в общественной жизни Великобритании, выступал в Палате лордов, посещал заседания Кабинета министров.

По некоторым сведениям, Чарльз выражал желания взять на себя обязанности генерал-губернатора Австралии, но не нашел необходимой поддержки у общественности.

В 1976 году принц создал благотворительный фонд The Prince's Trust, а также был попечителем нескольких сотен общественных и благотворительных организаций. Занимался проблемами окружающей среды, климатическими изменениями. Также в область его интересов входило развитие органического сельского хозяйства, совершенствование городской среды.

Чарльз - поклонник течения неоисторизма в архитектуре, которое сочетает элементы стиля предыдущих эпох в современных постройках. Был куратором строительства экспериментального города Паундбери в Дорчестере.

Британский король увлекается игрой в поло, охотой, живописью и садоводством, написал несколько книг.

Личная жизнь короля

В 1981 году будущий король женился на Диане Спенсер, в браке с которой у него родились сыновья Уильям и Гарри. Отношения супругов были сложными, на протяжении нескольких лет они жили отдельно, а в 1996 году развелись. Спустя год принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе.

Второй женой Чарльза стала Камилла Паркер-Боулз. Их отношения начались задолго до официального брака в 2005 году. Впервые в истории королевской семьи свадебная церемония прошла не в церковном, а только в гражданском порядке.

У британского монарха есть пятеро внуков. От брака сына Уильяма с Кейт Миддлтон - Джордж, Шарлотта и Луи. У второго сына Гарри и его жены Меган Маркл двое детей - Арчи и Лилибет.

Королевские обязанности в Великобритании

Монарх Соединенного Королевства является формальным главой 15 стран Содружества (Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Великобритания, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу, Ямайка).

В Соединенном Королевстве действует конституционная монархия, в которой власть короля ограничена. Он имеет верховные полномочия и остается политически нейтральным. Монарх выполняет больше представительскую и церемониальную роль.

Формальной обязанностью короля в Великобритании является право роспуска парламента и назначение премьер-министров. Он ежегодно принимает участие в открытии парламента, своей подписью придает юридическую силу законам.

Монарх является Верховным главнокомандующим вооруженными силами и без его согласия армия не может применяться за пределами государства.

Также возглавляет Содружество наций - добровольное объединение 56 государств, когда-то являвшихся колониями Британии.

Вне Великобритании король по представлению премьер-министра каждого королевства назначает генерал-губернатора в качестве своего представителя.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II в июле 2022 начала передачу наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

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