Названа дата коронации Чарльза III

Коронация короля Великобритании Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Британской короны.

Ранее также Чарльз III объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским. Теперь он станет первым наследником британского престола после смерти короля. Король уверен, что новый принц Уэльский и в дальнейшем будет возглавлять дискуссии в Британии и будет нацеливать внимание туда, где нужна помощь.

Согласно протоколу, в ходе церемонии будут коронованы король Чарльз III вместе с королевой-консортом. Традиционно день коронации в Великобритании планируют объявить выходным днем.

Напомним, что 8 сентября королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет . До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.

Елизавета II начала процедуру передачи королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года . Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытие парламента, назначение премьера, государственные визиты.

Уже 10 сентября Чарльз III официально стал новым королем Великобритании. Он автоматически унаследовал престол после смерти Елизаветы II.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.