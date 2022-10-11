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Названо дату коронації Чарльза III

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Лондон, Вівторок 11 жовтня 2022 20:38
Названо дату коронації Чарльза III Фото: король Чарльз III (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Константин Широкун

Коронація короля Великобританії Чарльза ІІІ відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Британської корони.

Згідно з протоколом, під час церемонії буде короновано короля Чарльза III разом з королевою-консортом. Традиційно день коронації у Великій Британії планують оголосити вихідним днем.

Раніше також Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля. Король упевнений, що новий принц Уельський і надалі очолюватиме дискусії у Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.

Нагадаємо, що 8 вересня королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії та королівств Співдружності.

Єлизавета II розпочала процедуру передачі королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще у липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.

Вже 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Великої Британії. Він автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.

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