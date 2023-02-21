Названо дату голосування Генасамблеї ООН за українську "формулу миру"

За резолюцію про українську "формулу миру" в ООН проголосують 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського.
"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23-го числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції, - мені здається, важливо, щоб була одна позиція", - сказав Зеленський.
Таку заяву президент зробив, коментуючи питання про мирний план Китаю.
Зазначимо, що в офіційному порядку денному Генасамблеї ООН наразі немає згадки про голосування 23 лютого. Натомість вказано, що 22-го числа буде винесена резолюція про підтримку територіальної цілісності України, яка голосується з 2014 року.
Україна цього року просуватиме дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо реалізації "формули миру" та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.
Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що охоплює питання безпеки, у тому числі продовольчої і енергетичної, а також виведення російських військ з української території.
Пізніше йому висловили підтримку США, Європейський союз і Туреччина. Україна також говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай поки що не надав жодного офіційного документу щодо так званого "мирного плану". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули миру".
Відомо, що уже цього тижня у Нью-Йорку на розгляд Генасамблеї ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні.
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