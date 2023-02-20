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Зеленський: цього тижня до ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні

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Понеділок 20 лютого 2023 13:24
Зеленський: цього тижня до ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Вже цього тижня у Нью-Йорку на розгляд Генасамблеї ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу із Джо Байденом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вже цього тижня, у Нью-Йорку, спільно зі США, майже з 60 іншими країнами, ми виносимо на розгляд Генасамблеї резолюцію на підтримку миру в Україні, напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане першим, сильним свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають цивілізованих правил", – сказав Зеленський.

Також Зеленський наголосив на важливості залучення США до реалізації українкою формули світу та наголосив на безальтернативності створення міжнародного спеціального трибуналу над російською агресією.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна представить на майданчику Генеральної асамблеї ООН резолюцію про справедливий світ у країні.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Генасамблея ООН ухвалить резолюцію про мир в Україні в день річниці повномасштабного вторгнення.

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