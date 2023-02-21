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Названа дата голосования Генассамблеи ООН за украинскую "формулу мира"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (УНИАН1128082)
Автор: Елена Черкасец

За резолюцию об украинской "формуле мира" в ООН проголосуют 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции, - мне кажется, важно, чтобы была одна позиция", - сказал Зеленский.

Такое заявление президент сделал, комментируя вопрос о мирном плане Китая.

Отметим, что в официальной повестке дня Генассамблеи ООН пока нет упоминания о голосовании 23 февраля. В то же время указано, что 22-го числа будет вынесена резолюция о поддержке территориальной целостности Украины, которая голосуется с 2014 года.

Украина в этом году будет продвигать две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по реализации "формулы мира" и привлечению России к ответственности за развязывание войны против Украины.

Зеленский в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план с 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, в том числе продовольственной и энергетической, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку США, Европейский союз и Турция. Украина также говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной " формулы мира".

Известно, что уже на этой неделе в Нью-Йорке на рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине.

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Владимир Зеленский