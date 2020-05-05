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Названа кількість померлих від коронавірусу у Франції

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 08:16
Названа кількість померлих від коронавірусу у Франції
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В даний час також госпіталізовано 25 548 людей з інфекцію

У Франції за останню добу підтверджено 306 смертей серед інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє Le Figaro.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції становить - 25 201 осіб (15 826 у лікарнях та 9375 у соціальних та медико-соціальних закладах, переважно будинки престарілих).

В даний час госпіталізовано 25 548 людей з інфекцію, у тому числі 689 нових пацієнтів за останню добу.

Нагадаємо, у Франції за 3 травня від коронавірусу померли 166 осіб, що є найнижчим числом смертей за останні п'ять тижнів.

Також повідомлялось, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи. В країні послаблять обмеження на пересування людей, а також відкриють дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї та бібліотеки.

В той же момент, у ВООЗ повідомили, що пандемія коронавірусу далека від завершення. В європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

Також ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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