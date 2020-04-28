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Во Франции смягчат карантинные меры с 11 мая

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 17:27
Во Франции смягчат карантинные меры с 11 мая
Иллюстративное фото (flickr)

В стране будут ослаблены ограничения на передвижения людей

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране с 11 мая будут смягчены карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, с 11 мая во Франции будут ослаблены ограничения на передвижения людей.

Кроме того, будет разрешено открытие детских садов и начальных школ, однако заведениям оставляют решение об их открытии. При этом премьер отметил, что ношение масок в детских садах будет запрещено.

Он также добавил, что в классах должно быть не более 15 учеников, но при этом на выбор родителей остается возможность остаться на дистанционном обучении.

Эдуар Филлип добавил, что также будут открыты ясли. Однако в группах должно быть не более десяти детей.

"Ношение маски для работников яслей будет обязательным. И конечно, маски не будут носить дети младше трех лет", - уточнил он.

Также с 11 мая смогут возобновить свою работу магазины. Однако об открытии кафе и ресторанов будет решено лишь в июне.

Кроме того, разрешено открыться маленьким музеям и библиотекам. А Также будет разрешено собираться группами не более десяти человек.

По последним данным в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране. Ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

Кроме того, Макрон объявит о продлении карантина. Карантин и его меры будут продлены до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.

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