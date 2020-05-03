Во Франции зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса за 5 недель

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами коронавируса за сутки стали 166 человек

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 166 человек, что является самым низким числом смертей за последние пять недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, согласно данным Генеральной дирекции Минздрава страны, обнародованным вечером в субботу, 2 мая, за последние сутки во французских больницах и домах для пожилых людей от коронавируса умерли 166 человек. Это самое низкое число жертв за последние пять недель эпидемии во Франции.

Также сообщается об уменьшении количества госпитализаций в стране, в том числе в отделения интенсивной терапии. Сейчас с коронавирусом в больницах находятся 25827 тысяч человек - это на 60 меньше, чем день назад. В реанимационных отделениях сейчас лечатся 3827 людей с тяжелым течением болезни, что на 51 меньше, чем накануне.

Отметим, от коронавируса во Франции умерли 24760 человек, что является четвертым показателем летальности от этого недуга в мире. Также с начала эпидемии в стране было выявлено почти 141 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. В стране ослабят ограничение на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.