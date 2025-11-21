Названо бренд смартфонів, який злодії намагаються не красти

Масові крадіжки смартфонів залишаються серйозною проблемою в багатьох туристичних містах світу, і Лондон - одне з них. За даними поліції, у 2024 році тут зареєстрували понад 100 тисяч крадіжок телефонів, проте злочинці полюють далеко не за всіма моделями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld.
За інформацією видання, у місті почастішали випадки, коли смартфони викрадають, але потім швидко повертають власникам з несподіваним коментарем: "Нам Samsung не потрібен".
В одному з інцидентів у січні вісім нападників пограбували 32-річного жителя Лондона, забравши в нього все - від камери до кепки. Але коли грабіжник зрозумів, що телефон - Samsung, він розвернувся і повернув його назад.
В іншому випадку чоловік помітив зникнення телефону тільки після того, як його витягнув з кишені велосипедист, який проїжджав повз. Однак уже через кілька хвилин смартфон знайшли на землі - викрадач викинув його, дізнавшись, що це Samsung.
Наразі невідомо, чи йдеться про поодинокі кур'єзи, чи це стає більш поширеною тенденцією. Проте дивує, що злодії настільки не зацікавлені в смартфонах Samsung, що вважають за краще повернути їх власникам або просто викинути.
Офіційної статистики про те, які бренди найбільш популярні серед злочинців, немає. Однак логічно припустити, що злодії обирають пристрої з високою вартістю на вторинному ринку. У цьому сенсі iPhone залишаються найпривабливішими: навіть вживані моделі коштують дорого. Деякі злочинці також можуть розбирати смартфони на частини і продавати компоненти.
Хоча пристрої Samsung теж недешеві, у них є додаткові функції безпеки, включно з Theft Detection Lock (функція виявлення крадіжки), яка автоматично блокує телефон, якщо його виймають з кишені. Це може відлякувати злочинців, які вважають, що такі смартфони не варті зайвих зусиль.
