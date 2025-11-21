Названо бренд смартфонів, який злодії намагаються не красти

Злодії беруть усе, крім Samsung

За інформацією видання, у місті почастішали випадки, коли смартфони викрадають, але потім швидко повертають власникам з несподіваним коментарем: "Нам Samsung не потрібен".

В одному з інцидентів у січні вісім нападників пограбували 32-річного жителя Лондона, забравши в нього все - від камери до кепки. Але коли грабіжник зрозумів, що телефон - Samsung, він розвернувся і повернув його назад.

В іншому випадку чоловік помітив зникнення телефону тільки після того, як його витягнув з кишені велосипедист, який проїжджав повз. Однак уже через кілька хвилин смартфон знайшли на землі - викрадач викинув його, дізнавшись, що це Samsung.

Чому злочинці не крадуть смартфони Samsung

Наразі невідомо, чи йдеться про поодинокі кур'єзи, чи це стає більш поширеною тенденцією. Проте дивує, що злодії настільки не зацікавлені в смартфонах Samsung, що вважають за краще повернути їх власникам або просто викинути.

Офіційної статистики про те, які бренди найбільш популярні серед злочинців, немає. Однак логічно припустити, що злодії обирають пристрої з високою вартістю на вторинному ринку. У цьому сенсі iPhone залишаються найпривабливішими: навіть вживані моделі коштують дорого. Деякі злочинці також можуть розбирати смартфони на частини і продавати компоненти.

Хоча пристрої Samsung теж недешеві, у них є додаткові функції безпеки, включно з Theft Detection Lock (функція виявлення крадіжки), яка автоматично блокує телефон, якщо його виймають з кишені. Це може відлякувати злочинців, які вважають, що такі смартфони не варті зайвих зусиль.