Думав, що срібний: в Польщі спіймали крадія хреста з української церкви

Польща, Середа 17 вересня 2025 22:37
UA EN RU
Думав, що срібний: в Польщі спіймали крадія хреста з української церкви Фото: пошкоджена церква УГКЦ в Легниці (ugcc.ua)
Автор: Антон Корж

У польському місті Легниця чоловік вкрав з купола місцевої греко-католицької церкви хреста. У своє виправдання крадій заявив, що думав, що цей хрест зроблений зі срібла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polske Radio.

Зазначається, що крадіжка сталася ще 13 вересня, після чого поліція чотири дні розшукувала підозрюваного. Наразі 29-річному поляку висунули три звинувачення - замах на крадіжку, скоєння крадіжки та знищення хреста. Останнім він образив релігійні почуття греко-католицької спільноти.

Зі свого боку підозрюваний заявив, що діяв самостійно. Він зізнався, що тривалий час готував спиляння хреста. На крадіжку чоловік наважився, оскільки вважав, що хрест на куполі нібито зроблений зі срібла.

"Раніше чоловік намагався вкрасти мідний дах із ризниці цієї ж парафії. Однак йому це не вдалося через те, що спрацювала сигналізація. Згодом, готуючись до крадіжки хреста, він викрав драбину вартістю понад 1600 злотих, знявши її з автомобіля типу бус", - сказала у коментарі для преси речниця Окружної прокуратури в Легниці Ліліана Лукасевич:

При цьому кількість звинувачень може зрости. Під час обшуку поліція вилучила у помешканні підозрюваного низку речей, які можуть проходити в інших справах щодо крадіжок у цій місцевості. Ведеться розслідування.

Зазначимо, раніше ми писали, що у Польщі стався інцидент з Українською Греко-Католицькою церквою. Невідомий спиляв хрест на одній з церков УГКЦ в Легниці. Пошкодження храму викликало резонанс і офіційну реакцію України.

Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою оперативно розслідувати інцидент і притягнути до відповідальності винних. Також на інцидент звернув увагу посол України.

