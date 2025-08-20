Викрадення століття в Дубаї: банда з люксовими авто вкрала рожевий діамант за 25 млн доларів

У Дубаї поліція припинила зухвале пограбування, під час якого був викрадений винятково рідкісний рожевий діамант вартістю 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Злодії видавали себе за посередників потенційного покупця і змогли вкрасти дорогоцінний камінь у ювеліра.

За словами правоохоронців, діамант вагою 21,25 карата вирізняється винятковою чіткістю, симетрією та поліруванням, а також має унікальний рівень чистоти, що робило його бажаною ціллю для банди, яка готувала пограбування понад рік.

Банда ретельно відстежила прибуття діаманта з Європи до Дубая та розробила складний план викрадення. Зловмисники орендували розкішні автомобілі, проводили зустрічі в готелях високого класу та навіть найняли експерта для перевірки автентичності каменю. Під виглядом знайомства з "покупцем" вони заманили торговця на віллу, викрали діамант і намагалися втекти.

Проте місцева поліція швидко вистежила трьох підозрюваних, заарештувала їх і повернула діамант до того, як його встигли вивезти контрабандою з Дубая.

Ювелір, у якого викрали камінь, висловив захоплення швидкістю реагування влади та закликав інших учасників алмазної торгівлі дотримуватися офіційних правил безпеки.

Дубай останніми роками перетворився на один із світових центрів торгівлі діамантами завдяки мінімальним податковим вимогам та зручному розташуванню між країнами-виробниками в Африці та основними ринками збуту, такими як Індія.