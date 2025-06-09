Грабіж за сценарієм: у центрі Києва з авто обмінника вкрали 15 млн гривень

У центрі Києва пограбували автомобіль обмінника валют. З його багажника викрали 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначили в прокуратурі, організатор схеми разом зі спільниками майже рік готувався до злочину. Вони відстежували процес перевезення грошей. Зловмисники знали, що значні суми в певний час перебувають у багажнику машини, яка припаркована біля обмінника.

"Щоб витягти гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір у багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід і викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень", - з'ясували правоохоронці.

Організатору схеми, яким виявився 46-річний чоловік, уже повідомили про підозру в крадіжці грошей із багажника автомобіля, вчиненій організованою групою. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 9 млн гривень. Спільники чоловіка встановлюються.

Злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому підозрюваний ще у 2015 році отримав 14 років позбавлення волі за умисне вбивство.