Названо безкоштовний спосіб омолодження шкіри без дорогих кремів та процедур

Що впливає на молодість шкіри

У 2023 році японські дослідники провели 16-тижневий експеримент, щоб з'ясувати, як різні види фізичних навантажень впливають на старіння шкіри. У ньому взяла участь 61 здорова жінка середнього віку, яка до цього вела малорухливий спосіб життя. Учасниць розділили на дві групи: перша виконувала аеробні (кардіо) вправи, а друга - силові тренування.

Результати, отримані після аналізу стану шкіри за допомогою ультразвуку, вразили навіть учених. Виявилося, що обидва види тренувань суттєво покращили еластичність шкіри та структуру її верхнього шару (дерми).

Сила проти зморшок

Особливо помітний ефект показали силові навантаження. Вони не лише покращили загальний стан шкіри, але й значно збільшили товщину дерми. Як це працює? Вчені з'ясували, що силові тренування активують унікальні гени, які відповідають за вироблення власного колагену та гіалуронової кислоти.

Це означає, що шкіра стає щільнішою, краще утримує вологу, її структура відновлюється зсередини, а процес потоншення сповільнюється.

Фундамент молодості

Дослідження підтверджує: фізичні вправи є ключовою стратегією для здорового довголіття. Жодні косметичні процедури не дадуть бажаного результату, якщо ігнорувати фізичну активність. Як кажуть автори тексту, наносити дорогі засоби на шкіру, не займаючись спортом, - це те саме, що наносити шпаклівку на тріснутий фундамент будинку.

Головний висновок простий: основа молодості та здоров'я - це рух та збалансоване харчування. І хоча цей метод вимагає зусиль та дисципліни, його неможливо купити за жодні гроші, адже працювати над собою доведеться особисто.