Названо 4 категорії людей, кому не можна їсти черешні

Черешня дуже багата на вітаміни (А, С, В), мінерали (калій, магній), антиоксиданти та клітковину, що робить її надзвичайно корисною для здоров'я серця, травлення та загального самопочуття. Але є люди, кому їсти ягоду не можна.
Про 4 категорії людей, кому не можна вживати цю літню ягоду, розповідає РБК-Україна.
На перший погляд, черешня здається безпечною для діабетиків, адже вона солодка природним цукром. Проте, її глікемічний індекс (ГІ) коливається від помірного до високого, особливо у дуже солодких сортів. Глікемічний індекс черешні становить близько 63, що є досить високим показником для людей з порушенням толерантності до глюкози.
Це означає, що черешня може викликати різкий стрибок рівня цукру в крові, що є вкрай небажаним для пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типів. Замість того, щоб насолоджуватися її перевагами, люди з діабетом ризикують дестабілізувати свій стан.
Якщо ви страждаєте на діабет, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом щодо безпечної кількості та сорту черешні, яку можна включити у ваш раціон. Можливо, доведеться обмежитися дуже невеликими порціями або віддати перевагу ягодам з нижчим ГІ, наприклад, вишні.
Хоча черешня містить клітковину, яка корисна для травлення, її вживання може бути небезпечним під час загострень хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Мова йде про:
Гастрит з підвищеною кислотністю: Черешня, особливо кислі сорти, може стимулювати вироблення шлункової кислоти, посилюючи біль та печію.
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: Кислі фруктові кислоти можуть подразнювати запалену слизову оболонку, що призводить до загострення виразки.
Коліт та синдром подразненого кишківника (СПК) у стадії загострення: Черешня, особливо у великих кількостях, може викликати підвищене газоутворення, здуття та діарею через високий вміст фруктози та клітковини, яка в цей період може бути дратівливим фактором.
У період ремісії ці ягоди можуть бути дозволені, але у невеликих кількостях і після консультації з лікарем.
Черешня, як і багато інших фруктів та ягід, може бути сильним алергеном. Хоча вона не входить до "великої вісімки" найпоширеніших алергенів, алергія на черешню не є рідкістю. Особливо схильні до неї люди, які вже мають алергію на пилок берези (так звана перехресна алергія), а також ті, хто реагує на інші кісточкові фрукти, такі як персики, абрикоси або сливи.
Симптоми алергії на черешню можуть варіюватися від легких до важких:
Свербіж у роті та горлі
Кропив'янка, висип на шкірі
Набряк губ, обличчя, язика
Розлади травлення (нудота, блювота, діарея)
У важких випадках – утруднене дихання, анафілактичний шок.
Якщо у вас були алергічні реакції на інші фрукти або пилок берези, будьте вкрай обережні з черешнею і почніть з мінімальної порції.
Черешня містить високий рівень фруктанів та поліолів, які відносяться до групи FODMAP (ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли). Ці коротколанцюгові вуглеводи погано засвоюються у тонкому кишківнику і починають інтенсивно ферментуватися бактеріями у товстому кишківнику.
Для людей з чутливим кишківником або діагностованим СПК, особливо з переважанням діареї або здуття, вживання черешні може спровокувати:
Сильне газоутворення
Здуття живота
Болі в животі
Діарею
Навіть якщо ви не маєте СПК, але схильні до метеоризму після вживання певних фруктів, черешня може викликати подібні симптоми. У таких випадках варто обмежити її споживання або повністю виключити з раціону на період загострення.
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В матеріалі використані такі джерела: Mayo Clinic, Nutrients, МОЗ, поради дієтологів.