Названы 4 категории людей, кому нельзя есть черешни

Людям с сахарным диабетом

На первый взгляд, черешня кажется безопасной для диабетиков, ведь она сладкая естественным сахаром. Тем не менее, ее гликемический индекс (ГИ) колеблется от умеренного до высокого, особенно у очень сладких сортов. Гликемический индекс черешни составляет около 63, что является достаточно высоким показателем для людей с нарушением толерантности к глюкозе.

Это означает, что черешня может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что является крайне нежелательным для пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Вместо того, чтобы наслаждаться ее преимуществами, люди с диабетом рискуют дестабилизировать свое состояние.

Если вы страдаете диабетом, обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом относительно безопасного количества и сорта черешни, которую можно включить в ваш рацион. Возможно, придется ограничиться очень небольшими порциями или отдать предпочтение ягодам с более низким ГИ, например, вишне.

При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Хотя черешня содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения, ее употребление может быть опасным во время обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Речь идет о:

Гастрите с повышенной кислотностью: Черешня, особенно кислые сорта, может стимулировать выработку желудочной кислоты, усиливая боль и изжогу.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Кислые фруктовые кислоты могут раздражать воспаленную слизистую оболочку, что приводит к обострению язвы.

Колит и синдром раздраженного кишечника (СРК) в стадии обострения: Черешня, особенно в больших количествах, может вызвать повышенное газообразование, вздутие и диарею из-за высокого содержания фруктозы и клетчатки, которая в этот период может быть раздражающим фактором.

В период ремиссии эти ягоды могут быть разрешены, но в небольших количествах и после консультации с врачом.

Людям со склонностью к аллергическим реакциям

Черешня, как и многие другие фрукты и ягоды, может быть сильным аллергеном. Хотя она не входит в "большую восьмерку" самых распространенных аллергенов, аллергия на черешню не является редкостью. Особенно подвержены ей люди, которые уже имеют аллергию на пыльцу березы (так называемая перекрестная аллергия), а также те, кто реагирует на другие косточковые фрукты, такие как персики, абрикосы или сливы.

Симптомы аллергии на черешню могут варьироваться от легких до тяжелых:

Зуд во рту и горле

Крапивница, сыпь на коже

Отек губ, лица, языка

Расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея)

В тяжелых случаях - затрудненное дыхание, анафилактический шок.

Если у вас были аллергические реакции на другие фрукты или пыльцу березы, будьте крайне осторожны с черешней и начните с минимальной порции.

При синдроме раздраженного кишечника (СРК) и повышенном газообразовании

Черешня содержит высокий уровень фруктанов и полиолов, которые относятся к группе FODMAP (ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы). Эти короткоцепочечные углеводы плохо усваиваются в тонком кишечнике и начинают интенсивно ферментироваться бактериями в толстом кишечнике.

Для людей с чувствительным кишечником или диагностированным СРК, особенно с преобладанием диареи или вздутия, употребление черешни может спровоцировать:

Сильное газообразование

Вздутие живота

Боли в животе

Диарею

Даже если вы не страдаете СРК, но склонны к метеоризму после употребления определенных фруктов, черешня может вызвать подобные симптомы. В таких случаях стоит ограничить ее потребление или полностью исключить из рациона на период обострения.