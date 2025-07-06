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Чи потрібно мити малину перед вживанням? Відповідь знають не всі

Неділя 06 липня 2025 13:45
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Чи потрібно мити малину перед вживанням? Відповідь знають не всі Фото: Чи треба мити малину перед вживанням (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Малина - одна з найбажаніших літніх ягід, що манить своїм ніжним смаком, соковитістю та неповторним ароматом. Однак, щойно ви принесете її додому з городу чи ринку, виникає одвічне питання: чи потрібно мити малину перед вживанням?

Відповідь на це питання - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому миття малини викликає сумніви?

На відміну від яблук чи огірків, малина має дуже ніжну, пористу структуру. Її дрібні кісточки та тонка шкірка легко вбирають воду, і при неправильному митті ягода може швидко перетворитися на безформну масу, втратити свій вигляд, соковитість та частину аромату. Саме тому багато хто воліє не мити малину або робить це дуже швидко, побоюючись зіпсувати делікатес.

Що може бути на малині?

Попри всю свою привабливість, на поверхні малини можуть ховатися небажані "сюрпризи", які становлять реальну загрозу для здоров'я:

Залишки пестицидів та хімікатів

Якщо малина не вирощена на вашій грядці без використання хімікатів, вона цілком могла бути оброблена пестицидами для захисту від шкідників та хвороб. Ці речовини можуть накопичуватися на поверхні ягід і при вживанні потрапляти в організм, викликаючи алергічні реакції, розлади травлення або мати віддалені негативні наслідки для здоров'я.

Бактерії та віруси

Малина, особливо та, що продається на ринках або росте в публічних місцях, може контактувати з ґрунтом, водою, пилом, а також руками людей. Це створює ризик забруднення бактеріями (наприклад, кишковою паличкою, сальмонелою), вірусами (норовіруси) або навіть яйцями паразитів. Вживання немитих ягід може призвести до гострих кишкових інфекцій, нудоти, блювоти, діареї та загального нездужання.

Дрібні комахи та їх личинки

Малина є улюбленим ласощами не тільки для людей, а й для безлічі дрібних комах. Дуже часто всередині або на поверхні ягід можна виявити дрібних жучків, личинок або павутину. Хоча більшість з них не є безпосередньо небезпечними для здоров'я, їхня присутність може бути вкрай неприємною, а деякі личинки можуть викликати алергічні реакції.

Пил та бруд

Навіть якщо малина здається чистою, вона могла контактувати з пилом, частинками ґрунту, що переносяться вітром, або осідати на ній під час транспортування. Вживання немитих ягід разом із цими забрудненнями не є гігієнічним.

Як правильно мити малину, щоб не зіпсувати її?

Отже, відповідь однозначна: малину мити потрібно! Але робити це слід дуже обережно, щоб не пошкодити її ніжну структуру.

Ось кілька ефективних та безпечних способів:

Швидке обполіскування в друшляку

Це найпоширеніший і найпростіший метод. Акуратно висипте малину в друшляк або сито. Поставте друшляк під несильний струмінь холодної води з душу або крана. Не направляйте сильний потік води прямо на ягоди. Обполіскуйте ягоди протягом 30-60 секунд, обережно струшуючи друшляк, щоб вода потрапила на всі поверхні. Після цього дайте воді повністю стекти, залишивши малину в друшляку на кілька хвилин або виклавши на паперовий рушник для просушування.

Занурення в миску з водою:

Цей метод особливо підходить, якщо ви побоюєтеся сильного потоку води. Наповніть глибоку миску холодною водою. Обережно опустіть малину в цю миску. Можна додати трохи оцту (1-2 столові ложки на літр води), щоб краще видалити бактерії та пестициди.

Акуратно похитайте миску, щоб ягоди поворушились у воді. Залиште на 1-2 хвилини, потім обережно дістаньте малину шумівкою або пересипте в друшляк, щоб злити воду. Цей метод дозволяє дрібному сміттю та комахам осісти на дно миски.

Використання спеціальних засобів для миття фруктів (за бажанням)

На ринку існують спеціальні органічні розчини для миття фруктів та овочів, які допомагають ефективніше видаляти залишки пестицидів та бактерії. Якщо ви використовуєте такі засоби, обов'язково дотримуйтесь інструкції виробника.

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В матеріалі використані такі джерела: Mayo Clinic, Nutrients, МОЗ, поради дієтологів.

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