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Названы 3 категории людей, кому нельзя есть голубику

Вторник 08 июля 2025 13:19
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Названы 3 категории людей, кому нельзя есть голубику Фото: Кому лучше не есть голубику (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Голубика очень богата антиоксидантами, витаминами (C, K), клетчаткой и минералами, способствует улучшению зрения, нормализации пищеварения и снижению риска хронических заболеваний. Однако, несмотря на все ее преимущества, существуют категории людей, для которых эта "суперягода" может быть опасной.

О трех категориях людей, кому нельзя есть голубику - читайте в материале РБК-Украина.

Люди с аллергией и индивидуальной непереносимостью

Это самая очевидная, но не менее важная категория. Как и любой другой продукт, голубика может вызывать аллергические реакции. Хотя аллергия на голубику встречается реже, чем, например, на клубнику, она все же возможна.

Симптомы аллергии могут варьироваться от легких до тяжелых:

Кожные проявления

Сыпь, зуд, крапивница, покраснение кожи.

Расстройства пищеварения

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Дыхательные проблемы

Заложенность носа, насморк, чихание, кашель, затрудненное дыхание, отек Квинке.

Анафилактический шок

В редких, но самых тяжелых случаях возможна системная аллергическая реакция, требующая немедленной медицинской помощи.

Людям, которые ранее замечали аллергические реакции на другие ягоды или продукты, следует употреблять голубику с осторожностью, начиная с небольших порций. Если возникают какие-либо нежелательные симптомы, от употребления голубики следует немедленно отказаться и обратиться к врачу. Индивидуальная непереносимость может проявляться без явных аллергических реакций, вызывая дискомфорт в желудочно-кишечном тракте (вздутие, газы) из-за особенностей ее состава.

Люди с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта

Несмотря на то, что голубика богата клетчаткой, которая является полезной для пищеварения, в некоторых случаях именно этот компонент может стать проблемой.

Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита с повышенной кислотностью

Голубика содержит органические кислоты (яблочную, лимонную), которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки во время обострения этих заболеваний, усиливая боль и дискомфорт. Людям с такими диагнозами рекомендуется ограничить или полностью исключить голубику из рациона в периоды обострений.

Дивертикулит

Это состояние, при котором в стенках толстого кишечника образуются небольшие выпячивания (дивертикулы). Некоторые врачи считают, что мелкие косточки голубики (как и других ягод, орехов, семян) могут попадать в эти дивертикулы, вызывая воспаление и боль. Хотя современные исследования не всегда подтверждают эту связь однозначно, людям с дивертикулитом стоит проконсультироваться с врачом относительно употребления ягод с мелкими семенами.

Склонность к газообразованию и вздутию живота

Высокое содержание клетчатки в голубике может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота у людей с чувствительным пищеварительным трактом или синдромом раздраженного кишечника, особенно при употреблении больших порций.

Люди, которые принимают антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь)

Голубика содержит значительное количество витамина K. Витамин K играет ключевую роль в процессах свертывания крови. Он необходим для синтеза некоторых факторов свертывания в печени.

Людям, принимающим антикоагулянты (например, Варфарин), предназначенные для разжижения крови и предотвращения образования тромбов, необходимо строго контролировать потребление продуктов, богатых витамином K. Резкие колебания его количества в рационе могут повлиять на эффективность лекарств:

Чрезмерное потребление витамина K может снизить действие антикоагулянтов, увеличивая риск образования тромбов.

Резкое уменьшение потребления витамина K может усилить действие лекарств, повышая риск кровотечений.

Таким пациентам не обязательно полностью отказываться от голубики, но употреблять ее следует в умеренных, контролируемых количествах, регулярно консультируясь с врачом.

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В материале использованы следующие источники: Health, Journal of Food Safety, EFSA.

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