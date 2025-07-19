Кому не можна їсти персики: три категорії людей, яким солодкий фрукт може нашкодити
Персики - це смачні, ароматні та соковиті фрукти, які багато хто вважає символом літа. Вони багаті на вітаміни А, С, Е, калій, клітковину та антиоксиданти. Здається, що персики підходять усім. Але лікарі попереджають: існують категорії людей, яким вживання цього фрукта може завдати шкоди.
Про 3 категорії людей, кому ці фрукти можуть завдати шкоди, розповідає РБК-Україна.
Люди з алергією або харчовою непереносимістю
Персики - доволі сильний алерген. Вони можуть викликати свербіж, набряк обличчя, губ, язика, шкірні висипання, а в тяжких випадках навіть анафілактичний шок. Часто алергія на персики спостерігається у людей, чутливих до пилку берези - це називається перехресна алергія. Також персикова шкірка містить мікроскопічні ворсинки, які можуть дратувати слизову оболонку рота та горла.
Люди з цукровим діабетом або предіабетом
Персики мають середній глікемічний індекс і містять чимало фруктози. Один середній персик містить до 15 г вуглеводів. Це може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові. Тому діабетикам слід ретельно контролювати кількість з’їдених фруктів і віддавати перевагу менш солодким або кислим сортам. Консервовані персики взагалі варто виключити — у них надто багато цукру.
Люди з гастритом, виразкою або підвищеною кислотністю шлунка
Персики містять органічні кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка. Вживання цих фруктів на голодний шлунок або у великих кількостях часто викликає печію, біль у животі, здуття чи навіть загострення хронічних хвороб ШКТ. Особливо обережними варто бути під час сезонного загострення.
Навіть якщо ви не входите до цих категорій, не варто зловживати персиками. Їх надмірне споживання може призвести до розладу травлення через високий вміст клітковини.
Вас може зацікавити
- Три головні ознаки на кавуні, що його категорично не треба купувати
- Названо 5 категорій людей, кому не можна їсти агрус
- Названо 3 категорії людей, кому не можна їсти лохину
В матеріалі використані такі джерела: Health, Journal of Food Safety, EFSA.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.