Кому нельзя есть персики: три категории людей, которым сладкий фрукт может навредить
Персики - это вкусные, ароматные и сочные фрукты, которые многие считают символом лета. Они богаты витаминами А, С, Е, калием, клетчаткой и антиоксидантами. Кажется, что персики подходят всем. Но врачи предупреждают: существуют категории людей, которым употребление этого фрукта может нанести вред.
О 3 категориях людей, кому эти фрукты могут нанести вред, рассказывает РБК-Украина.
Люди с аллергией или пищевой непереносимостью
Персики - довольно сильный аллерген. Они могут вызвать зуд, отек лица, губ, языка, кожные высыпания, а в тяжелых случаях даже анафилактический шок. Часто аллергия на персики наблюдается у людей, чувствительных к пыльце березы - это называется перекрестная аллергия. Также персиковая кожура содержит микроскопические ворсинки, которые могут раздражать слизистую оболочку рта и горла.
Люди с сахарным диабетом или предиабетом
Персики имеют средний гликемический индекс и содержат немало фруктозы. Один средний персик содержит до 15 г углеводов. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Поэтому диабетикам следует тщательно контролировать количество съеденных фруктов и отдавать предпочтение менее сладким или кислым сортам. Консервированные персики вообще стоит исключить - в них слишком много сахара.
Люди с гастритом, язвой или повышенной кислотностью желудка
Персики содержат органические кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. Употребление этих фруктов на голодный желудок или в больших количествах часто вызывает изжогу, боль в животе, вздутие или даже обострение хронических болезней ЖКТ. Особенно осторожными стоит быть во время сезонного обострения.
Даже если вы не входите в эти категории, не стоит злоупотреблять персиками. Их чрезмерное потребление может привести к расстройству пищеварения из-за высокого содержания клетчатки.
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В материале использованы следующие источники: Health, Journal of Food Safety, EFSA.
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