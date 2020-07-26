Названа сумма премий военным за ликвидацию российской техники

Украинские воины с начала 2019 года и по состоянию на июль 2020 года получили 1,9 млн гривен за уничтожение российской техники. Всего было ликвидировано 76 единиц военной техники оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается в сообщении, за период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации понесли многочисленные потери в БПЛА, армейских грузовиках, пушках, минометах и т.п.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-2020 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 млн гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 млн гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).

Напомним, вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, которые принимали непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задания, в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство украинцев (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее.