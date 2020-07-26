Названа сума премій військовим за ліквідацію російської техніки

Українські воїни з початку 2019 року і станом на липень 2020 року отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки. Усього було ліквідовано 76 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається в повідомленні, за період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо.

Крім того, за успішне виконання бойових завдань протягом 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду у сумі 6,3 млн гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей же період - 34,1 млн гривень (з них 12,9 млн у 2020 році).

Нагадаємо, винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість українців (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних).

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.