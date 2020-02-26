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Свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса

Новости » Общество     26.02.2020 - 14:49
Свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса
Фото: митинг под Офисом президента (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство граждан против компромиссов, которые якобы могут привести к миру с Россией

Большинство украинцев (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают 21% опрошенных). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, еще менее популярной является идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%).

Также в основном отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают - 14,5%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают - 20%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают - 31%), отказ от перспективы членства в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 26%).

Свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей поддерживали 30% украинцев, 53% выступали против.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины - 15% украинцев.

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