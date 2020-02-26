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Большинство украинцев за возвращение Донбасса без каких-либо условий

Новости » Общество     26.02.2020 - 15:40
Большинство украинцев за возвращение Донбасса без каких-либо условий
Фото: Донецк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Оккупированная Россией часть Донбасса должна быть возвращена в состав Донецкой и Луганской областей

Большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 13% граждан хотели бы, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Большинство украинцев за возвращение Донбасса без каких-либо условий

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство украинцев (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины 15% украинцев.

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