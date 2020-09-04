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Названа возможная причина пожара на свалке под Полтавой

Полтава, Пятница 04 сентября 2020 15:23
Названа возможная причина пожара на свалке под Полтавой
Фото: спасатель (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавском городском совете назвали возможную причину пожара на свалке под Полтавой. Это может быть поджог.

Об этом заявил на сессии Полтавского горсовета заместитель городского главы Алексей Чепурко.

Как он сообщил, работники свалки днем услышали "хлопок". Через некоторое время они увидели, что возгорание почти одновременно распространилось на 70 квадратных метров, с подветренной стороны, там, где свалка не была пересыпана землей.

"Есть все основания считать, что это был поджог", - заявил он.

Заместитель мэра попросил депутатов рассмотреть возможность предоставления средств для закупки видеокамер наблюдения, чтобы в следующий раз поджигатели знали, что их действия зафиксируют.

Напомним, уже второй день под Полтавой тушат пожар, из-за масштабного возгорания, с вечера и до утра город был покрыт дымом и смогом. Более опасная ситуация сложилась для жителей высших этажей домов, расположенных на высших точках города.

Кроме того, спасатели продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях.

По состоянию на сегодня, в Харьковской области локализовали масштабный пожар, который на днях возник в лесном массиве Двуречанского района.

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