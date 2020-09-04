ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лесные пожары в двух областях продолжают тушить

Луганская область, Пятница 04 сентября 2020 09:24
Лесные пожары в двух областях продолжают тушить
Фото: пожар (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях. В частности, в Луганской области продолжается тушение трех очагов огня в населенных пунктах Лобачеве, Лопаскине и Болотенное.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В области открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки.

К тушению пожаров задействованы 404 человек и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

Также в Двуречанском районе Харьковской области спасатели проводят тушение отдельных очагов тления.

Отмечается, что к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлены 73 сброса (254 тонны воды).

Напомним, Харьковская и Луганская ОГА должны разработать дополнительные меры для противодействия пожарам.

Отметим, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь