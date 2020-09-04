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В Харьковской области локализовали пожар

Харьковская область, Пятница 04 сентября 2020 14:06
В Харьковской области локализовали пожар
Фото: к тушению пожара привлекли авиацию (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харьковской области локализовали масштабный пожар, который днями возник в лесном массиве Двуречанского района. Открытого огня нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Пожар был локализован 4 сентября в 13:17. Сейчас проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено ​​73 сбросы (254 тонны воды)", - сообщили в МВД.

Напомним, 2 сентября на территории Двуречанского лесничества загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Горобьевка, отселены 33 человека. Один человек обратился за медицинской помощью.

Как писало РБК-Украина, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Также сообщалось, что масштабные пожары продолжают тушить в Луганской области. Харьковская и Луганская ОГА должны разработать дополнительные меры для противодействия пожарам.

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