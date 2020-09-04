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Названо можливу причину пожежі на сміттєзвалищі під Полтавою

Полтава, П'ятниця 04 вересня 2020 15:23
Названо можливу причину пожежі на сміттєзвалищі під Полтавою
Фото: рятувальник (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У Полтавській міській раді назвали можливу причину пожежі на сміттєзвалищі під Полтавою. Це може бути підпал.

Про це заявив на сесії Полтавської міськради заступник міського голови Олексій Чепурко.

Як він повідомив, працівники сміттєзвалища вдень почули "хлопок". Через деякий час вони побачили, що загоряння майже одночасно поширилося на 70 квадратних метрів, з підвітряної сторони, там, де сміттєзвалище не було пересипане ґрунтом.

"Є всі підстави вважати, що це був підпал", - заявив він.

Заступник мера попросив депутатів розглянути можливість надання коштів для закупівлі відеокамер спостереження, щоб наступного разу підпалювачі знали, що їх дії зафіксують.

Нагадаємо, вже другий день під Полтавою гасять пожежу, через масштабне займання, з вечора і до ранку місто було вкрито димом та смогом. Більш небезпечна ситуація склалася для мешканців вищих поверхів будинків, розташованих на вищих точках міста.

Крім того, рятувальники продовжують гасити пожежі у Луганській та Харківській областях.

Станом на сьогодні, в Харківській області локалізували масштабну пожежу, яка днями виникла в лісовому масиві Дворічанського району.

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