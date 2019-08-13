Названа возможная кандидатура нового посла США в России

Фото: Стивен Биган (скрин/golos-ameriki.ru)

Им может стать спецпредставитель США в КНДР Стивен Биган

Новым послом Соединенных Штатов в России могут назначить американского спецпредставителя в КНДР Стивена Бигана. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что к кандидатуре Бигана больше всего склоняется президент США Дональд Трамп. В случае назначения Биган заменит Джона Хантсмана, который в октябре 2019 покидает пост посла в РФ.

Кандидатура Бигана пока окончательно не утверждена, однако приинятие этого решения сто стороны Трампа ожидается в ближайшее время.

Известно, что Стивен Биган на протяжении двух лет, с 1992 по 1994 годы, возглавлял московское отделение Международного республиканского института. Кроме того, в 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию.

Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп сообщил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Жозефа Магуайра и отставке замдиректора Сью Гордон. Ранее Трамп заявлял, что может назначить Сью Гордон исполняющей обязанности директора агентства, управляющего работой 17 гражданских и военных спецслужб, включая ЦРУ, после того как его глава Дэн Коутс заявил о намерении уйти в отставку с 14 августа.