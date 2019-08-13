ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа возможная кандидатура нового посла США в России

Новости » Политика    13.08.2019 - 05:57
Названа возможная кандидатура нового посла США в России
Фото: Стивен Биган (скрин/golos-ameriki.ru)

Им может стать спецпредставитель США в КНДР Стивен Биган

Новым послом Соединенных Штатов в России могут назначить американского  спецпредставителя в КНДР Стивена Бигана. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что к кандидатуре Бигана больше всего склоняется президент США Дональд Трамп. В случае назначения Биган заменит Джона Хантсмана, который в октябре 2019 покидает пост посла в РФ.

Кандидатура Бигана пока окончательно не утверждена, однако приинятие этого решения сто стороны Трампа ожидается в ближайшее время.

Известно, что Стивен Биган на протяжении двух лет, с 1992 по 1994 годы, возглавлял московское отделение Международного республиканского института. Кроме того, в 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию.

Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп сообщил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Жозефа Магуайра и отставке замдиректора Сью Гордон. Ранее Трамп заявлял, что может назначить Сью Гордон исполняющей обязанности директора агентства, управляющего работой 17 гражданских и военных спецслужб, включая ЦРУ, после того как его глава Дэн Коутс заявил о намерении уйти в отставку с 14 августа.

Трамп заявил, что у США есть технологии современнее российских ракет Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет, - опрос
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипосол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь