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Названа можлива кандидатура нового посла США в Росії

Новини » Політика    13.08.2019 - 05:57
Названа можлива кандидатура нового посла США в Росії
Фото: Стівен Біган (скрін/golos-ameriki.ru)

Ним може стати спецпредставник США в КНДР Стівен Біган

Новим послом Сполучених Штатів в Росії можуть призначити американського спецпредставника в КНДР Стівена Бігана. Як передає РБК-Україна, про це пише Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Наголошується, що до кандидатури Бігана найбільше схиляється президент США Дональд Трамп. У разі призначення Биган замінить Джона Хантсмана, який у жовтні 2019 залишає посаду посла в РФ.

Кандидатура Бігана поки остаточно не затверджена, проте приинятие цього рішення сто сторони Трампа очікується найближчим часом.

Відомо, що Стівен Біган протягом двох років, з 1992 по 1994 роки, очолював московське відділення Міжнародного республіканського інституту. Крім того, в 1984 році в університеті Мічигану Біган вивчав російську мову і політологію.

Нагадаємо, 8 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про призначення виконуючим обов'язки директора Національної розвідки Жозефа Магуайра і відставку заступник директора Сью Гордон. Раніше Трамп заявляв, що може призначити Сью Гордон виконуючою обов'язки директора агентства, керує роботою 17 цивільних і військових спецслужб, включаючи ЦРУ, після того як його голова Ден Коутс заявив про намір піти у відставку з 14 серпня.

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