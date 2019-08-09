Трамп назвал исполняющего обязанности директора Нацразведки США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США сообщил об отставке замдиректора Нацразведки Сью Гордон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 8 августа, сообщил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Жозефа Магуайра и отставке замдиректора Сью Гордон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Сейчас Магуайр возглавляет Национальный контртеррористический центр США.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Жозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп.

Отметим, на прошлой неделе Трамп сообщил, что может назначить Сью Гордон исполняющей обязанности директора агентства, управляющего работой 17 гражданских и военных спецслужб, включая ЦРУ, после того как его глава Дэн Коутс заявил о намерении уйти в отставку с 14 августа.

Однако в четверг президент США сообщил, что Гордон намерена также уйти 15 августа.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снял своего кандидата на должность директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, объяснив такое решение "нечестным отношением СМИ.