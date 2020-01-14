Названа точная сумма выплаты "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

ПАО "Газпром" 29 декабря 2019 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража перечислил в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, российская компания заплатила дополнительно за просрочку платежа около 350 млн долларов, которые были начислены на основную сумму присужденной компенсации 28 февраля 2018 года.

"Декабрьский перевод от "Газпрома" "Нафтогазу" был в сумме 2917551678,80 долларов", - сказал Макогон.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен был выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.