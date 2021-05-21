Названа тема будущего форума "Украина 30". Зеленский снова примет участие

На следующей неделе в Киеве пройдет очередная сессия форума "Украина 30". Темой предстоящего форума станет земельный вопрос в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице форума в Facebook .

"Человек - хозяин на своей земле. О главных приоритетах и преимущества от запуска рынка поговорим во время нашего следующего форума", - отметили в пресс-службе форума.

К заседаниям форума присоединятся президент Владимир Зеленский, представители Кабмина и парламента. Своим опытом также поделятся иностранные эксперты, представители дипломатических представительств и международных организаций.

Форум "Украина 30. Земля" будет проходить в Киеве с 24 по 26 мая. Заседания форума будут транслироваться в соцсетях и на платформе YouTube. На этой неделе форум был посвящен цифровизации.